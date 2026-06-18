El delantero Santiago Giménez tuvo un gesto con el niño viral del suéter navideño, sorprendiéndolo con un jersey de la Selección Mexicana.

Sorpresa que también se ha vuelto viral, ante el final feliz para este niño identificado como Santi.

Tras su peculiar vestimenta con la que acudió Santi para apoyar a Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento previó al primer partido el Mundia 2026.

Niño viral del suéter navideño ya tiene su jersey de la Selección Mexicana, Santiago Giménez lo sorprendió

Durante una entrevista para Claro Sports, Santi, el niño viral del suéter navideño fue sorprendido de la mejor manera, luego de que el delantero Santiago Giménez le hiciera un regalo especial.

Pues Santiago Giménez sorprendió al niño viral del suéter navideño con un jersey personalizado para Santi de la Selección Mexicana.

“Toocayo, ¿cómo estás? te habla Santi Gimenez. Simplemente quería mandarte un abrazo muy grande, muchas bendiciones y espero que te guste el regalo”. Santiago Giménez

Palabras del jugador nacional, Santiago Giménez que tras esta inesperada sorpresa dejó atónito a Santi y quien ahora podrá mostrar su apoyo con jersey nueva.

Este niño se hizo viral por utilizar un suéter de Navidad porque no tenía playera de México, así que Santiago Giménez le mandó saludos y un jersey🥹❤️🇲🇽 pic.twitter.com/kBSIM85X8i — Roberto Haz (@tudimebeto) June 14, 2026

Santi, el niño viral del suéter navideño y que se ganó a todo México

Tras este regalo de parte del delantero Santiago Giménez, el niño viral del suéter navideño, Santi se ha ganado a todo México.

Dejando a la historia uno de los momentos para recordar en el Mundial 2026, pue sin importar no llevar una camiseta de la Selección Nacional, Santi demostró que su afición y apoyo por México va más allá de los colores hasta con un suéter navideño.