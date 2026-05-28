César Montes es uno de los futbolistas convocados por la Selección Mexicana para jugar el Mundial 2026.

¿Quién es César Montes?

César Montes es un defensa mexicano que juega en el equipo Lokomotiv de la Premier Rusa y es parte de la Selección Mexicana.

¿Quién es César Montes? El futbolista mexicano. (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

¿Dónde nació César Montes?

César Montes nació en Hermosillo, Sonora.

¿Qué edad tiene César Montes?

El futbolista mexicano tiene 29 años de edad.

¿Cuándo nació César Montes?

César Montes nació el 24 de febrero de 1997.

¿Cuál es la estatura de César Montes?

El jugador mide 1.95 metros.

¿Qué signo zodiacal es César Montes?

Debido a que nació el 24 de febrero, su signo zodiacal es Piscis.

¿Quién es la pareja de César Montes?

Fernanda Márquez es la esposa del futbolista mexicano, César Montes.

¿César Montes tiene hijos?

César Montes tiene dos hijoas junto a su esposa Fernanda Márquez.

¿Qué estudió César Montes?

César Montes no cuenta con estudios universitarios, pues desde su adolescencia se formó en las fuerzas básicas del Rayados hasta debutar en el año 2015.

¿En qué equipos ha jugado César Montes?

Estos son los equipos en los que ha estado César Montes:

Cimarrones de Sonora

Rayados de Monterrey

RCD Espanyol

UD Almería

Lokomotiv de Moscú

César Montes (Jorge Martinez / MEXSPORT)

¿Qué posición juega César Montes?

César Montes es defensa.

Logros de César Montes

Estos son los logros de César Montes como futbolista profesional, en la Liga MX y en la Selección Mexicana.