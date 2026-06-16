El ambiente de celebración por el Mundial 2026 continúa, por lo que aficionados han convocado a un baile masivo de Gangnam Style durante el partido México vs Corea, a disputarse el próximo 18 de junio en Jalisco.
La iniciativa del baile masivo comenzó a tomar fuerza en redes sociales luego de que aficionados mexicanos y coreanos protagonizaran escenas de convivencia tras la primera victoria de México en el Mundial 2026.
Afición planea baile masivo de Gangnam Style durante partido México vs Corea del Mundial 2026
Ante la presencia de turistas en México por el Mundial 2026, Gangnam Style, canción de PSY, ha sido utilizada por la afición mexicana para convivir, cantar y bailar con los surcoreanos en diversos lugares.
La afición surcoreana se ha unido a la fiesta de los mexicanos en espacios públicos, bares y restaurantes, pero ahora serán rivales, pues el próximo jueves se jugará el partido México vs Corea del Mundial 2026.
Pese a esta rivalidad entre aficiones, se ha convocado a un baile masivo de Gangnam Style durante el esperado encuentro, que comenzará a marcar los pronósticos para ambos equipos en la fase de grupos.
Baile masivo de Gangnam Style por el México vs Corea del Mundial 2026: cuándo y dónde será
Las redes señalan que el baile masivo de Gangnam Style fue convocado para el próximo jueves 18 de junio, día en el que se celebrará el partido México vs Corea en el Estadio Guadalajara.
Está contemplado que el partido inicie a las 7:00 de la noche; sin embargo, no se ha detallado una hora exacta para que se realice el baile masivo de Gangnam Style.
Asimismo, no hay un punto oficial único para la actividad, la convocatoria apunta a que el baile se replique en el estadio sede, zonas de fan fest y cualquier espacio donde se congreguen seguidores de ambas selecciones.