Julian Quiñones es un futbolista colombiano naturalizado mexicano que se ha convertido en una de las figuras más explosivas del ataque en el fútbol. Su velocidad, potencia y capacidad goleadora lo han llevado a destacar en la Liga MX y a representar a la Selección Mexicana. Si quieres conocer más sobre su edad, familia y experiencia, continúa leyendo.

¿Quién es Julián Quiñones?

Julián Andrés Quiñones Quiñones es un futbolista profesional que juega como delantero. Nació en Colombia, pero se naturalizó mexicano y actualmente forma parte de la Selección Mexicana.

Ha brillado en equipos como Tigres, Lobos BUAP, Atlas y América, donde ha sido campeón y figura ofensiva. Es conocido por su fuerza física, velocidad y olfato goleador.

¿Qué edad tiene Julián Quiñones?

Julián Quiñones nació el 24 de marzo de 1997 en Magüí, Payán, Colombia, por lo que actualmente tiene 29 años.

¿Julián Quiñones tiene esposa?

Sí, Julián Quiñones está casado con Ana Gabriela desde el 2022.

Julián Quiñones, futbolista colombiano naturalizado mexicano (Ig: @ julianquinones33)

¿Qué signo zodiacal es Julián Quiñones?

Al haber nacido el 24 de marzo, Julián Quiñones es Aries, signo que se caracteriza por ser enérgico, apasionado y aventurero.

¿Julián Quiñones tiene hijos?

Sí, Julián Quiñones tiene dos hijos: una niña y un niño.

¿Qué estudió Julián Quiñones?

No hay información pública ampliamente difundida sobre estudios universitarios. Desde joven se enfocó en su formación como futbolista profesional en Colombia y posteriormente en México.

¿En qué ha trabajado Julián Quiñones?