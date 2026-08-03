Al cierre de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó su nivel más alto de respaldo ciudadano con 75.3% de aprobación, según MetricsMx.

La encuesta refleja una tendencia ascendente durante el mes, con un 62% de los mexicanos que aseguran aprobar “mucho” su gestión.

El repunte coincide con incentivos sociales y económicos, como apoyos extraordinarios a maestras y maestros previo al regreso a clases y bonos para policías de la CDMX que participaron en operativos de seguridad durante el Mundial 2026.

La aprobación de Claudia Sheinbaum rompe su propio récord en julio (SDPnoticias)

Respaldo a incentivos sociales y económicos

El incremento en la aprobación de Claudia Sheinbaum coincide con el anuncio de medidas de beneficio directo para sectores estratégicos.

Según los datos recopilados al 29 de julio, el 66.9% de la población está de acuerdo con el apoyo económico extraordinario otorgado a maestras y maestros previo al regreso a clases.

Asimismo, el 62.5% de los ciudadanos respaldó el otorgamiento de un bono para los policías que participaron en los operativos de seguridad durante el Mundial 2026.

Apoyos a maestros y policías impulsan la aprobación de Claudia Sheinbaum, según MetricsMx. (SDPnoticias)

Evolución mensual de la aprobación de Claudia Sheinbaum

El camino hacia el récord de aprobación del 75.3% mostró una estabilidad notable con ligeras fluctuaciones durante julio:

1 de julio: 70.9%

8 de julio: 74.2%

15 de julio: 72.5%

22 de julio: 74.3%

29 de julio: 75.3%

La aprobación de Claudia Sheinbaum rompe su propio récord en julio (SDPnoticias)

Metodología de la encuesta MetricsMx

La serie de encuestas de MetricsMX para la aprobación de Claudia Sheinbaum se basa en 800 entrevistas telefónicas automatizadas a adultos residentes en México por cada levantamiento.

Los estudios utilizan un muestreo probabilístico basado en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE), presentan un margen de error de +/-3.46% y cuentan con un nivel de confianza del 95%