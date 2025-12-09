Toluca busca el bicampeonato de la Liga MX en la Final del Apertura 2025 vs Tigres. Revisa uno a uno de los títulos de los Diablos Rojos con lo que acecha a Chivas.

Después atravesar una sequía de más de 10 años sin títulos de la Liga MX, Toluca volvió a coronarse en el Clausura 2025 hace unos meses.

Estos son los títulos del Toluca en su historia en la Liga MX:

Temporada 1966-67 por tabla de posiciones Temporada 1967-68 por tabla de posiciones Temporada 1974-75 ganó en un Final Four Verano 1998 vs Necaxa Verano 1999 vs Atlas Verano 2000 vs Santos Apertura 2002 vs Morelia Apertura 2005 vs Monterrey Apertura 2008 vs Cruz Azul Bicentenario 2010 vs Santos Clausura 2025 vs América

Los primeros títulos de Toluca en la era profesional de la Liga MX

El Toluca presume 11 títulos en el futbol mexicano, siendo el tercer equipo con más estrellas en la Liga MX.

En el Clausura 2025, Toluca derrotó al América consiguiendo su campeonato número 11 en la Liga MX.

El legendario Nacho Trelles logró el bicampeonato de la Liga MX con Toluca en las temporadas 1966-1967 y 1967-1968, poniendo las primeras estrellas de los Diablos Rojos en su historia.

Más tarde, en la temporada 1974-1975, el uruguayo Ricardo de León, ganó el torneo de Liga de 1974-1975. Su segundo campeonato de la Liga MX.

La época dorada de títulos de Enrique Meza con el Toluca

Con Enrique “Ojitos” Meza, el Toluca terminó con una sequía de 23 años sin título y ganó la Liga MX en el Verano 1998 sobre Necaxa

Ante los Rayos, Toluca sumó el cuarto campeonato en la historia en el Verano 1999, mientra que el tricampeonato llegó en el Verano 2000.

Los títulos del Apertura 2002 y Apertura 2005 engrosaron la lista de títulos del Toluca, ante Morelia y Rayados.

Los títulos de Liga MX más recientes del Toluca

José Manuel “Chepo” de la Torre ganó el noveno título de Liga MX del Toluca, derrotando a Cruz Azul en penaltis en el Apertura 2008.

Dos años después, en el torneo Bicentenario 2010, Santos volvió a caer con Toluca en una final de Liga MX, y los Diablos Rojos sumaron su décimo título.

América fue la víctima más reciente de Toluca en la Final de la Liga MX, que acabó con el dominio de las Águilas.