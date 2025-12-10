La gran fiesta del futbol mexicano está por llegar a su etapa cúspide, Toluca y Tigres se medirán en la serie por el título y aquí te presentamos a los jugadores clave, aquellos elementos que podrán cambiar el rumbo del encuentro.

Toluca va por un bicampeonato histórico, tiene una de las plantillas más exquisitas del futbol mexicano, cuenta con figuras claves y ha desplegado un futbol efectivo de la mano de Antonio Mohamed.

Tigres es la cuarta plantilla más valiosa del futbol mexicano, justo por detrás de Toluca. Los felinos cuentan con gran experiencia en su plantel y van por su noveno título en la Liga MX.

Figuras de Tigres a seguir en la final de la Liga MX ante Toluca

Tigres tiene una de las mejores plantillas de la Liga MX, en sus filas hay futbolistas de amplia experiencia y hasta un campeón mundial. Sí, Ángel Correa, quien, sin duda, será una de las figuras a seguir durante la final vs Toluca.

Ángel Correa, con un valor de 9 millones de euros, llegó a Tigres en el verano del 2025 a cambio de 8 millones de euros, es campeón del mundo con Argentina y va en la búsqueda de su primer título en la Liga MX.

El segundo jugador con mayor valor de Tigres es Juan Brunetta, futbolista de 28 años de edad, que ha sido de los más regulares y explosivos en el ataque.

La experiencia y el liderazgo corren a cargo de Gignac, el francés dejó atrás su lesión y está listo para comandar a Tigres en la búsqueda de un nuevo título.

Figuras de Toluca a seguir en la final de la Liga MX ante Tigres

Del lado de Toluca nos encontramos con elementos como Paulinho, uno de los mejores extranjeros en los últimos años, tricampeón de goleo y con una explosividad al ataque única.

Alexis Vega no jugará la final de ida ante Tigres, pero podría reaparecer en la vuelta y si lo hace, será un elemento clave para Antonio Mohamed.

El tercer elemento a seguir en la final ante Tigres es Marcel Ruiz, el juvenil tuvo potencial para ir a Europa, pero prefirió quedarse en Toluca y ahora va por el bicampeonato.