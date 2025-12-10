Toluca vs Tigres definirán al campeón de la Liga MX en la Final del Apertura 2025. Conoce todo sobre los equipos que juegan por el título del futbol mexicano,
Toluca se acerca a ser uno de los equipos más ganadores de la Liga MX, mientras Tigres continúa su ascenso como potencia moderna del futbol mexicano.
Toluca, el gigante que acecha a los equipos más ganadores de la Liga MX
Fundado el 12 de febrero de 1917, el Deportivo Toluca FC ha vivido distintas etapas como equipo profesional, y de cara a la Final de la Liga MX que jugará ante Tigres, llega como una de las potencias del futbol mexicano.
El Toluca juega desde el año 1954 en el Estadio Nemesio Diez, inmueble que ha albergado dos Mundiales, las ediciones de 1970 y 1986, y que tiene una capacidad de 27 mil 273 lugares disponibles.
Con 11 campeonatos en su palmarés desde su ascenso a la Primera División en 1953, los Diablos Rojos conquistaron su primer campeonato en 1967 con Nacho Trelles como entrenador.
Estos son los títulos del Toluca en su historia en la Liga MX:
- Temporada 1966-67 por tabla de posiciones
- Temporada 1967-68 por tabla de posiciones
- Temporada 1974-75 ganó en un Final Four
- Verano 1998 vs Necaxa
- Verano 1999 vs Atlas
- Verano 2000 vs Santos
- Apertura 2002 vs Morelia
- Apertura 2005 vs Monterrey
- Apertura 2008 vs Cruz Azul
- Bicentenario 2010 vs Santos
- Clausura 2025 vs América
¿Cuántos campeones de goleo presume el Toluca?
El Toluca ha tenido 9 campeones de goleo individual entre los que suman 16 títulos en la Liga MX, y el más reciente fue Paulinho, quien triunfó en el Apertura 2025
Tigres, la potencia moderna de la Liga MX
Tigres será el rival de Toluca en la Final de la Liga MX, un club que nació el 7 de marzo de 1960, con origen en el equipo Jabatos fundado tres años antes y cedido a la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Con 8 campeonatos, Tigres acecha al Cruz Azul como el cuarto equipo más ganador de la Liga MX, lo que lograría si es capaz de vencer a Toluca en la Final de la Liga MX.
Estos son los campeonatos que ha ganado Tigres en la Liga MX:
- Temporada 1977-78
- Temporada 1981-82
- Apertura 2011
- Apertura 2015
- Apertura 2016
- Apertura 2017
- Clausura 2019
- Clausura 2023
El dominio de Tigres sobre Toluca en la Liguilla de los torneos cortos de la Liga MX
De cara a la Final de la Liga MX, revisamos quién manda entre Toluca y Tigres en sus enfrentamientos diresctos en la Liguila de los torneos cortos.
Tigres domina ampliamente a Toluca en la Liguilla de los torneos cortos, pues ha vencido en 6 de 7 series a los Diablos Rojos.
A continuación detallamos los resultados de las series de Liguilla entre los Tigres y el Toluca:
Clausura 2003 – Cuartos de Final
- Ida: Toluca 1-2 Tigres
- Vuelta: Tigres 2-2 Toluca
- Global: Tigres 4-3 Toluca
Apertura 2003 – Semifinal
- Ida: Toluca 1-0 Tigres
- Vuelta: Tigres 2-0 Toluca
- Global: Tigres 2-1 Toluca
Apertura 2014 | Semifinal
- Ida: Toluca 0-0 Tigres
- Vuelta: Tigres 0-0 Toluca
- Tigres avanza por mejor posición en la tabla
Apertura 2015 | Semifinal
- Ida: Tigres 0-0 Toluca
- Vuelta: Toluca 0-2 Tigres
- Global: Tigres 2-0 Toluca
Apertura 2020 | Repechaje
- Partido único: Tigres 2-1 Toluca
Clausura 2023 | Cuartos de Final
- Ida: Tigres 4-1 Toluca
- Vuelta: Toluca 3-1 Tigres
- Global: Tigres 5-4 Toluca
Clausura 2025 | Semifinal
- Ida: Tigres 1-1 Toluca
- Vuelta: Toluca 3-0 Tigres
- Global: Toluca 4-1 Tigres
Toluca vs Tigres: ¿Cuándo es la Final de la Liga MX?
A las 20 horas, tiempo del centro de México, Tigres vs Toluca abren la serie de la Final de la Liga MX.
Las plataformas ViX Premium, TUDN y las señales de los canal 5 y 7 transmitirán el partido Tigres vs Toluca, en la ida de la Final de la Liga MX.
- Partido: Tigres vs Toluca
- Fase: Partido de ida de la Final de la Liga MX
- Fecha: Jueves 11 de diciembre de 2025
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Canales 5, 7, ViX Premium y TUDN