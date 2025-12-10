Toluca vs Tigres definirán al campeón de la Liga MX en la Final del Apertura 2025. Conoce todo sobre los equipos que juegan por el título del futbol mexicano,

Toluca se acerca a ser uno de los equipos más ganadores de la Liga MX, mientras Tigres continúa su ascenso como potencia moderna del futbol mexicano.

Toluca, el gigante que acecha a los equipos más ganadores de la Liga MX

Fundado el 12 de febrero de 1917, el Deportivo Toluca FC ha vivido distintas etapas como equipo profesional, y de cara a la Final de la Liga MX que jugará ante Tigres, llega como una de las potencias del futbol mexicano.

El Toluca juega desde el año 1954 en el Estadio Nemesio Diez, inmueble que ha albergado dos Mundiales, las ediciones de 1970 y 1986, y que tiene una capacidad de 27 mil 273 lugares disponibles.

Con 11 campeonatos en su palmarés desde su ascenso a la Primera División en 1953, los Diablos Rojos conquistaron su primer campeonato en 1967 con Nacho Trelles como entrenador.

Estos son los títulos del Toluca en su historia en la Liga MX:

Temporada 1966-67 por tabla de posiciones

Temporada 1967-68 por tabla de posiciones

Temporada 1974-75 ganó en un Final Four

Verano 1998 vs Necaxa

Verano 1999 vs Atlas

Verano 2000 vs Santos

Apertura 2002 vs Morelia

Apertura 2005 vs Monterrey

Apertura 2008 vs Cruz Azul

Bicentenario 2010 vs Santos

Clausura 2025 vs América

¿Cuántos campeones de goleo presume el Toluca?

El Toluca ha tenido 9 campeones de goleo individual entre los que suman 16 títulos en la Liga MX, y el más reciente fue Paulinho, quien triunfó en el Apertura 2025

Tigres, la potencia moderna de la Liga MX

Tigres será el rival de Toluca en la Final de la Liga MX, un club que nació el 7 de marzo de 1960, con origen en el equipo Jabatos fundado tres años antes y cedido a la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Con 8 campeonatos, Tigres acecha al Cruz Azul como el cuarto equipo más ganador de la Liga MX, lo que lograría si es capaz de vencer a Toluca en la Final de la Liga MX.

Estos son los campeonatos que ha ganado Tigres en la Liga MX:

Temporada 1977-78 Temporada 1981-82 Apertura 2011 Apertura 2015 Apertura 2016 Apertura 2017 Clausura 2019 Clausura 2023

El dominio de Tigres sobre Toluca en la Liguilla de los torneos cortos de la Liga MX

De cara a la Final de la Liga MX, revisamos quién manda entre Toluca y Tigres en sus enfrentamientos diresctos en la Liguila de los torneos cortos.

Tigres domina ampliamente a Toluca en la Liguilla de los torneos cortos, pues ha vencido en 6 de 7 series a los Diablos Rojos.

A continuación detallamos los resultados de las series de Liguilla entre los Tigres y el Toluca:

Clausura 2003 – Cuartos de Final

Ida: Toluca 1-2 Tigres

Vuelta: Tigres 2-2 Toluca

Global: Tigres 4-3 Toluca

Apertura 2003 – Semifinal

Ida: Toluca 1-0 Tigres

Vuelta: Tigres 2-0 Toluca

Global: Tigres 2-1 Toluca

Apertura 2014 | Semifinal

Ida: Toluca 0-0 Tigres

Vuelta: Tigres 0-0 Toluca

Tigres avanza por mejor posición en la tabla

Apertura 2015 | Semifinal

Ida: Tigres 0-0 Toluca

Vuelta: Toluca 0-2 Tigres

Global: Tigres 2-0 Toluca

Apertura 2020 | Repechaje

Partido único: Tigres 2-1 Toluca

Clausura 2023 | Cuartos de Final

Ida: Tigres 4-1 Toluca

Vuelta: Toluca 3-1 Tigres

Global: Tigres 5-4 Toluca

Clausura 2025 | Semifinal

Ida: Tigres 1-1 Toluca

Vuelta: Toluca 3-0 Tigres

Global: Toluca 4-1 Tigres

Toluca vs Tigres: ¿Cuándo es la Final de la Liga MX?

A las 20 horas, tiempo del centro de México, Tigres vs Toluca abren la serie de la Final de la Liga MX.

Las plataformas ViX Premium, TUDN y las señales de los canal 5 y 7 transmitirán el partido Tigres vs Toluca, en la ida de la Final de la Liga MX.