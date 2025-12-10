Tigres recibe a Toluca en el partido de ida de la Final de la Liga MX 2025. Conoce la fecha, precios y cómo comprar boletos para el partido.
Boletos Tigres vs Toluca: Fecha, precios y cómo comprar para la final de ida Liga MX 2025
El Club Tigres publicó los precios de los boletos y las opciones para comprar las entradas del partido de ida de la Final de la Liga MX vs Toluca.
El boleto más accesible para estar en el partido Tigres vs Toluca tiene un precio de 4550 pesos en localidad general mientras que 5010 pesos será el costo de la entrada más cara en Suite.
El Club Tigres adelanto que este miércoles 10 de diciembre es el día límite para los aficionados felinos, que quieran activar su abono para el partido de la final de ida.
A continuación te compartimos los precios de los boletos para el
- General 6B y 9B | $550
- General 12B y 5B |$590
- General numerado | $840
- Zona gol norte y sur | $880
- Preferente norte y sur | $1080
- Preferente numerado | $1575
- Butaca norte y sur | $1575
- Platea especial | $2025
- Platea | $2220
- VIP Butaca norte y sur | $ 3525
- VIP Palco norte y sur | $ 3990
- Palco | $4680
- Suite | $ 5010
Boletos Tigres vs Toluca: ¿Cómo comprar para la final de ida Liga MX 2025?
La venta general de boletos para la Final de ida, Tigres vs Toluca no está activa, y lo más probable es que no haya.
En el caso de los partidos de Tigres como local, se da prioridad podría a los aficionados con abono del club, el cual debe ser activado vía digital previo a hacer la compra.
En ese sentido, es posible que no queden boletos disponibles para su venta general.
Tigres vs Toluca: Día y hora para ver el partido de ida de la Final de la Liga MX
El partido de ida de la Final de la Liga MX, Tigres vs Toluca, se jugará en el Estadio Universitario, el jueves 11 de diciembre a las 20 horas.
Tigres vs Toluca: Canal para ver el partido de ida de la Final de la Liga MX
Tigres vs Toluca será transmitido a través de ViX, TUDN y los Canales 5 y 7.
- Partido: Tigres vs Toluca
- Fase: Partido de ida de la Final de Liga MX
- Fecha: Jueves 11 de diciembre de 2025
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: ViX, TUDN y Canales 5 y 7