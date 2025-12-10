Tigres recibe a Toluca en el partido de ida de la Final de la Liga MX 2025. Conoce la fecha, precios y cómo comprar boletos para el partido.

Boletos Tigres vs Toluca: Fecha, precios y cómo comprar para la final de ida Liga MX 2025

El Club Tigres publicó los precios de los boletos y las opciones para comprar las entradas del partido de ida de la Final de la Liga MX vs Toluca.

El boleto más accesible para estar en el partido Tigres vs Toluca tiene un precio de 4550 pesos en localidad general mientras que 5010 pesos será el costo de la entrada más cara en Suite.

El Club Tigres adelanto que este miércoles 10 de diciembre es el día límite para los aficionados felinos, que quieran activar su abono para el partido de la final de ida.

A continuación te compartimos los precios de los boletos para el

General 6B y 9B | $550

General 12B y 5B |$590

General numerado | $840

Zona gol norte y sur | $880

Preferente norte y sur | $1080

Preferente numerado | $1575

Butaca norte y sur | $1575

Platea especial | $2025

Platea | $2220

VIP Butaca norte y sur | $ 3525

VIP Palco norte y sur | $ 3990

Palco | $4680

Suite | $ 5010

Tigres recibe a Toluca en la Final de ida Liga MX 2025 (Especial)

Boletos Tigres vs Toluca: ¿Cómo comprar para la final de ida Liga MX 2025?

La venta general de boletos para la Final de ida, Tigres vs Toluca no está activa, y lo más probable es que no haya.

En el caso de los partidos de Tigres como local, se da prioridad podría a los aficionados con abono del club, el cual debe ser activado vía digital previo a hacer la compra.

En ese sentido, es posible que no queden boletos disponibles para su venta general.

Tigres vs Toluca: Día y hora para ver el partido de ida de la Final de la Liga MX

El partido de ida de la Final de la Liga MX, Tigres vs Toluca, se jugará en el Estadio Universitario, el jueves 11 de diciembre a las 20 horas.

Tigres vs Toluca: Canal para ver el partido de ida de la Final de la Liga MX

Tigres vs Toluca será transmitido a través de ViX, TUDN y los Canales 5 y 7.