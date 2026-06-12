A un día de la inauguración del Mundial 2026, Campo Marte 26 Santander recibió críticas por fallas en su organización durante el primer día de actividades.

Los asistentes reportaron largas filas para obtener pulseras cashless, problemas en el sistema de pagos, cargos no autorizados y deficiencias en la atención al cliente.

También señalaron espacio insuficiente, pantallas pequeñas y cerveza caliente.

Ante las quejas, los organizadores reconocieron errores logísticos y técnicos, prometiendo mejoras para garantizar una mejor experiencia en los próximos eventos del Mundial 2026.

Fallas y quejas: Campo Marte 26 Santander recibe críticas por organización (@campomarte26 / Instagram )

Usuarios exhiben problemas y fallas durante el primer día de Campo Marte 26 Santander

La experiencia de los asistentes en el primer día de Campo Marte 26 Santander ha sido descrita como deficiente y frustrante, marcada por fallas logísticas y organizativas.

A través de las redes sociales usuarios han expresado los problemas que tuvieron en Campo Marte 26 Santander, destacando los siguientes puntos:

Problemas Logísticos y de Infraestructura

Filas excesivas: Los asistentes reportaron esperas de hasta dos horas para obtener la pulsera cashless y tiempos prolongados (alrededor de 15 minutos) para ser atendidos en las barras.

Espacio insuficiente: Se menciona que el lugar no contaba con espacio suficiente para la cantidad de gente, las pantallas eran muy pequeñas y la disposición de las mesas en el área VIP no era funcional.

Clima: Además del intenso calor, se presentaron lluvias que, aunque pronosticadas, superaron las expectativas de la organización, afectando el desarrollo del evento.

Fallas en el Sistema y Pagos

Sistema Cashless: La implementación del sistema de pago sin contacto se complicó, generando críticas por no aceptar tarjetas directamente y por la lentitud en los centros de recarga.

Errores técnicos: Hubo fallos al escanear boletos desde las billeteras digitales (wallets) en la entrada y caídas generales en los sistemas de pago.

Cargos no autorizados: Un asistente denunció un cobro de servicio de 70 pesos sin su consentimiento, con una respuesta insatisfactoria por parte del personal de barra al intentar reclamar.

Calidad del Servicio

Atención al cliente: Se reportaron comportamientos groseros por parte de algunos empleados y quejas sobre la exigencia de propinas.

Estado de los productos: Los asistentes se quejaron de que la cerveza se servía caliente a pesar de las largas esperas.

Cambios en el programa: La reprogramación de conciertos y la ausencia de DJs previstos también generaron decepción entre el público.

Los asistentes califican la organización de Campo Marte 26 Santander como “muy mala” y sugieren que, aunque la idea del evento es buena, la ejecución el primer día fue “terrible”.

Campo Marte 26 Santander reconoce problemas en su primer día

Tras las quejas presentadas, Campo Marte 26 Santander reconoció problemas en el primer día del evento que perjudicó la experiencia de los asistentes:

Fuerte tormenta

Fallas en el sistema de pago

A través de un video reconocieron que les daba pena que los asistentes a Campo Marte 26 Santander no hayan tenido una experiencia inolvidable y que esta haya estado marcada por algunos problemas en la organización.

Sin embargo, Campo Marte 26 Santander destacó que ya se encuentran trabajando para mejorar la experiencia de los asistentes en todos los sentidos.

Campo Marte 26 Santander espera seguir contando con el gusto del público pues todavía queda mucha diversión que ofrecer en lo que resta del Mundial 2026.