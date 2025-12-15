El Toluca de Antonio Mohamed demostró su calidad venciendo en la final del Apertura 2025 a Tigres para sumar su campeonato número 12, con lo que alcanza a Chivas en títulos; te decimos cuáles son los equipos más ganadores en la historia de Liga MX.
Los equipos más ganadores en la historia: Toluca empata a Chivas con 12 campeonatos
El Toluca llegó a 12 campeonatos en la Liga MX, para empatar a las Chivas, aunque el equipo más ganador sigue siendo el América con 16.
Esta es la lista de los 10 equipos más ganadores de títulos en la Liga MX:
- América | 16 títulos
- Chivas | 12 títulos
- Toluca | 12 títulos
- Cruz Azul | 9 títulos
- León | 8 títulos
- Tigres | 8 títulos
- Pumas | 7 títulos
- Pachuca | 7 títulos
- Santos | 6 títulos
- Monterrey | 5 títulos
Los 12 campeonatos del Toluca en la era profesional de la Liga MX
El Toluca presume 12 títulos en el futbol mexicano, siendo el segundo equipo, junto a Chivas, con más títulos en la Liga MX.
El inicio triunfal fue gracias a Nacho Trelles, DT que logró el bicampeonato de la Liga MX con Toluca en las temporadas 1966-1967 y 1967-1968.
Ricardo de León, DT uruguayo, ganó el torneo de Liga de 1974-1975.
La época dorada de campeonatos con Enrique Meza en el Toluca
Con Enrique “Ojitos” Meza, el Toluca terminó con una sequía de 23 años sin título y ganó la Liga MX en el Verano 1998 sobre Necaxa; sumó el cuarto en el Verano 1999 y llegó el tricampeonato en el Verano 2000.
Los títulos del Apertura 2002 y Apertura 2015 engrosaron la lista de títulos del Toluca.
Los campeonatos de Liga MX más recientes del Toluca
José Manuel “Chepo” de la Torre ganó el noveno campeonato de Liga MX del Toluca, derrotando a Cruz Azul en penaltis.
Dos años después, en el torneo Bicentenario 2010, Santos volvió a caer con Toluca en una final de Liga MX, y los Diablos Rojos sumaron su décimo título.
Estos son los títulos del Toluca en su historia en la Liga MX:
- Temporada 66-67 por tabla de posiciones
- Temporada 67-68 por tabla de posiciones
- Temporada 74-75 ganó en un Final Four
- Verano 1998 vs Necaxa
- Verano 1999 vs Atlas
- Verano 2000 vs Santos
- Apertura 2002 vs Morelia
- Apertura 2005 vs Monterrey
- Apertura 2008 vs Cruz Azul
- Bicentenario 2010 vs Santos
- Clausura 2025 vs América
- Apertura 2025 vs Tigres