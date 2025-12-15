El Toluca de Antonio Mohamed demostró su calidad venciendo en la final del Apertura 2025 a Tigres para sumar su campeonato número 12, con lo que alcanza a Chivas en títulos; te decimos cuáles son los equipos más ganadores en la historia de Liga MX.

Los equipos más ganadores en la historia: Toluca empata a Chivas con 12 campeonatos

El Toluca llegó a 12 campeonatos en la Liga MX, para empatar a las Chivas, aunque el equipo más ganador sigue siendo el América con 16.

Esta es la lista de los 10 equipos más ganadores de títulos en la Liga MX:

América | 16 títulos Chivas | 12 títulos Toluca | 12 títulos Cruz Azul | 9 títulos León | 8 títulos Tigres | 8 títulos Pumas | 7 títulos Pachuca | 7 títulos Santos | 6 títulos Monterrey | 5 títulos

Los 12 campeonatos del Toluca en la era profesional de la Liga MX

El Toluca presume 12 títulos en el futbol mexicano, siendo el segundo equipo, junto a Chivas, con más títulos en la Liga MX.

El inicio triunfal fue gracias a Nacho Trelles, DT que logró el bicampeonato de la Liga MX con Toluca en las temporadas 1966-1967 y 1967-1968.

Ricardo de León, DT uruguayo, ganó el torneo de Liga de 1974-1975.

La época dorada de campeonatos con Enrique Meza en el Toluca

Con Enrique “Ojitos” Meza, el Toluca terminó con una sequía de 23 años sin título y ganó la Liga MX en el Verano 1998 sobre Necaxa; sumó el cuarto en el Verano 1999 y llegó el tricampeonato en el Verano 2000.

Los títulos del Apertura 2002 y Apertura 2015 engrosaron la lista de títulos del Toluca.

Los campeonatos de Liga MX más recientes del Toluca

José Manuel “Chepo” de la Torre ganó el noveno campeonato de Liga MX del Toluca, derrotando a Cruz Azul en penaltis.

Dos años después, en el torneo Bicentenario 2010, Santos volvió a caer con Toluca en una final de Liga MX, y los Diablos Rojos sumaron su décimo título.

Estos son los títulos del Toluca en su historia en la Liga MX: