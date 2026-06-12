Baltazar Gaona García es un político y empresario michoacano que actualmente se desempeña como diputado local en el Congreso del Estado de Michoacán.

Militante del Partido del Trabajo (PT), ha formado parte de las legislaturas LXXV y LXXVI, donde ha ocupado cargos relevantes como presidente de la Mesa Directiva y presidente de la Comisión de Medio Ambiente.

El 12 de junio de 2026, protagonizó una polémica durante una sesión legislativa al entonar una frase asociada a un narcocorrido, hecho que generó críticas y reacciones tanto dentro como fuera del Congreso de Michoacán.

¿Quién es Baltazar Gaona?

Baltazar Gaona García es diputado local por Michoacán y cuenta con experiencia en el sector empresarial antes de incorporarse de lleno a la actividad política.

Dentro del Poder Legislativo ha destacado por encabezar la Comisión de Medio Ambiente y por presidir la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, desde donde ha participado en la conducción de los trabajos parlamentarios y en la discusión de iniciativas relacionadas con el programa Fortapaz, la fiscalización de recursos públicos y la actualización de la Ley Orgánica del Congreso.

Baltazar Gaona, diputado local del PT en Michoacán. (Baltazar Gaona García/FB )

¿Qué edad tiene Baltazar Gaona?

Baltazar Gaona García no ha hecho pública su fecha de nacimiento, por lo que su edad no puede confirmarse.

¿Baltazar Gaona tiene pareja?

Baltazar Gaona mantiene su vida sentimental fuera del escrutinio público, por lo que se desconoce su estado civil o si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Baltazar Gaona?

Debido a que no se conoce públicamente su fecha de nacimiento, no es posible determinar de manera precisa cuál es el signo zodiacal de Baltazar Gaona García.

¿Baltazar Gaona tiene hijos?

No se encontraron fuentes públicas que confirmen si Baltazar Gaona García tiene hijos. La información disponible sobre su vida personal es limitada.

¿Qué estudió Baltazar Gaona?

Baltazar Gaona García tiene formación profesional en el área turística. Estudió la Licenciatura en Turismo en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

¿En qué ha trabajado Baltazar Gaona?

Baltazar Gaona García es conocido principalmente por su trayectoria como legislador en Michoacán y por su experiencia previa como empresario. Algunos de sus cargos que destacan son: