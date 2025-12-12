Toluca está en desventaja en la Final de la Liga MX ante Tigres. Revisa qué necesitan los Diablos Rojos para coronarse en el Apertura 2025 y sumar su doceavo campeonato.

Toluca perdió 0-1 con Tigres en la Final de ida de la Liga MX, marcador que lo obliga a ganar en la vuelta que se jugará el domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez.

Final Liga MX 2025: Esto necesita Toluca para ganar su doceavo campeonato

Tolcua necesita al menos empatar el marcador global de la Final de la Liga MX, para mantener la esperanza de sumar su doceavo campeonato en el futbol mexicano.

Si Toluca quiere ganar su doceavo campeonato de Liga MX en los 90 minutos del partido de vuelta de la Final, necesita ganar con diferencia de dos goles a Tigres, para superarlo en el marcador global.

En caso de que Toluca gane la Final de vuelta por la mínima diferencia, y con eso, empate el marcador global, el partido se iría a tiempos extras.

Si en los tiempos extras no hay ganador, habrá serie de penaltis para definir al campeón de la Liga MX en su Apertura 2025.

Estos son algunos de los resultados que le daría el campeonato a Toluca en la Liga MX:

Toluca 2-0 Tigres

Toluca 3-1 Tigres

Toluca 4-2 Tigres

Toluca 5- 3 Tigres

¿Cómo fue la Final de ida de la Liga MX?

Tigres aprovechó un error de Toluca para salir con la ventaja de 1-0 en el marcador, luego de 90 minutos en la Final de ida de la Liga MX 2025.

El portero de Toluca, Hugo González, se equivocó en una salida y entregó el balón a Tigres, que anotó el gol de la ventaja en la Final de la Liga MX.

Toluca de Antonio Mohamed careció de porfundidad para llegar al arco de los Tigres en busca del empate.

¿Cuándo es la Final de vuelta en la Liga MX?

La Final de vuelta de la Liga MX 2025, Toluca vs Tigres, se juega el domingo 14 de diciembre de 2025 a partir de las 19 horas, en el Estadio Nemesio Diez.

Toluca vs Tigres