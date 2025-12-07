Ya tenemos los finalistas de la Liga MX. El Apertura 2025 tendrá al segundo y primer lugar en sus dos últimos partidos, por lo que se espera grandes emociones. Aquí te decimos la hora y el canal para la Final de Ida entre Toluca y Tigres.

Ni para Tigres ni para Toluca ha tenido un camino fácil a la Final de la Liga MX. Aunque sí han demostrado ser los mejores del Apertura 2025, tanto en la tabla como en la cancha.

Los Diablos se clasificaron en primero y en Cuartos de Final se enfrentaron a Juárez. Pese a que no fue un marcador abultado, avanzó sin problemas. En Semifinales, se les complicó más, pues Rayados estuvo muy cerca de dejarlos fuera, pero aparecieron sus goleadores.

Con respecto a los Felinos, fueron goleados por los Xolos, y remontaron una desventaja de 3 a 0 en el Volcán. En la semifinal, fue más tranquilo, Cruz Azul no mostró mucha resistencia y así es como llegamos a la Final.

Tigres vs Toluca: hora y canal para ver la Final de Ida de la Liga MX

Ya que repasamos el camino de Tigres y Toluca. Veamos a qué hora y canal se podrá ver la Final de Ida de este Apertura 2025 en el Estadio Universitario de Nuevo León.

Esta Final tendrá muchas opciones para verse, pues las televisoras más importantes se prestan los derechos, ya que un equipo de es de una y viceversa. Así que no hay pretexto para perderse la Final entre Tigres y Toluca.

Partido: Tigres vs Toluca, Final de Ida del Apertura 2025

Tigres vs Toluca, Final de Ida del Apertura 2025 Sede: Estadio Universitario, Volcán

Estadio Universitario, Volcán Canal: Azteca 7, Canal 5, ViX Premium (Streaming)

Azteca 7, Canal 5, ViX Premium (Streaming) Día y hora: Jueves 11 de diciembre (horario por confirmar)

Paulinho en el Toluca vs Tigres del Clausura 2025 (Jorge Martinez / MEXPSORT)

Tigres va por la novena y Toluca quiere el bicampeonato de la Liga MX

Los bicampeonatos se han dado recurrentemente en los últimos años de la Liga MX. Atlas, América y ahora podría ser Toluca. Mientras que Tigres seguirá demostrando que estamos viendo su mejor época en su historia.

Otra cosa es que Toluca empataría los campeonatos a Chivas, por lo que sería el segundo más ganador de la Liga MX. Tigres ha sabido contratar y hacer cambios generacionales.