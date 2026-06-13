El Hospital de Psiquiatría IMSS San Fernando quedó parcialmente inundado tras la tormenta al sur de la Ciudad de México (CDMX), registrada la tarde y noche del 12 de junio de 2026.

Usuarios en redes sociales denunciaron que los pasillos, oficinas y mobiliario del Hospital de Psiquiatría resultaron afectados por varios centímetros de aguas negras.

De acuerdo con Protección Civil, la inundación se debió a la insuficiencia de la red de drenaje, situación que provocó un encharcamiento de 30 centímetros al interior del Hospital de Psiquiatría del IMSS San Fernando.

El Hospital de Psiquiatría IMSS San Fernando se inundó

14 alcaldías permanecen en Alerta Amarilla por fuertes lluvias en CDMX

Protección Civil, en coordinación con la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la CDMX, permanecen trabajando para apoyar en los trabajos de limpieza en el Hospital de Psiquiatría del IMSS San Fernando.

La inundación se da luego de que autoridades activaran la Alerta Amarilla, con motivo de las fuertes lluvias, en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Cuauhtémoc Cuajimalpa Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa La Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac Venustiano Carranza Xochimilco

Mientras que en Alerta Roja se encuentran Tlalpan y Coyoacán.

Protección Civil activa alerta por lluvias y granizo en CDMX (SGIRPC_CDMX)

Lluvias inundan Hospital de Psiquiatría IMSS San Fernando y Tlalpan

De acuerdo con Protección Civil, en Av. San Fernando y Av. Fuentes Brotantes, colonia Toriello Guerra, de la alcaldía Tlalpan, se registró una insuficiencia de la red de drenaje.

La situación provocó que el agua no se filtrara, generando un encharcamiento de 120 m de espejo por 60 cm de diámetro en la vialidad, así como un tirante de 30 cm al interior del Hospital de Psiquiatría del IMSS San Fernando.

Los niveles de agua descendieron conforme a la capacidad de la red de drenaje. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó sobre una inundación en Periférico Sur y Viaducto Tlalpan, en la colonia Belisario Domínguez Sección XVI, alcaldía Tlalpan.