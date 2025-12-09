Tigres vs Toluca se miden en la Final de la Liga MX que se jugará en el Estadio Universitario. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido programado a las 20 horas, el jueves 11 de diciembre.

Tigres vs Toluca: Pronóstico de la Final de ida de la Liga MX

Tigres necesita salir con ventaja de la Final de ida de la Liga MX sobre Toluca, y el pronóstico es que los felinos ganarán con marcador de 2-1 para buscar el campeonato en la cancha de los Diablos Rojos.

Tigres vs Toluca: Posibles alineaciones de la Final de ida de la Liga MX

Tigres llega en gran momento a la Final de la Liga MX, y con esta posible alineación buscará tomar ventaja sobre Toluca en el partido de ida.

Portero

  • Nahuel Guzmán

Defensas

  • Jesús Garza
  • Joaquim
  • Jesús Angulo
  • Marco Farfán

Mediocampistas

  • Fernando Gorriarán
  • Rómulo
  • Diego Lainez
  • Juan Brunetta

Delanteros

  • Ángel Correa
  • André-Pierre Gignac

Toluca buscará con esta posible alineación salir con un buen resultado del partido de ida de la Final de la Liga MX, ante Tigres.

Portero

  • Hugo González

Defensas

  • Diego Barbosa
  • Federico Pereira
  • Everardo del Villar
  • Santiago Simón
  • Jesús Gallardo

Mediocampistas

  • Marcel Ruiz
  • Franco Romero
  • Nico Castro
  • Helinho

Delantero

  • Paulinho

Tigres vs Toluca: A qué hora y dónde ver la Final de idaa de Liga MX

A las 20 horas, tiempo del centro de México, Tigres vs Toluca abren la serie de la Final de la Liga MX.

Las plataformas ViX Premium, TUDN y las señales de los canal 5 y 7 transmitirán el partido Tigres vs Toluca, en la ida de la Final de la Liga MX.

  • Partido: Tigres vs Toluca
  • Fase: Partido de ida de la Final de la Liga MX
  • Fecha: Jueves 11 de diciembre de 2025
  • Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: Canales 5, 7, ViX Premium y TUDN

¿Cómo llegaron Tigres y Toluca a la Final de la Liga MX?

Tigres eliminó a Cruz Azul en la semifinal de la Liga MX después de empatar 2-2 en el marcador global, para citarse con Toluca en la Final.

La mejor posición en la tabla de general de la Liga MX, le dio el pase a la Final de la Liga MX a Tigres sobre Cruz Azul.

Toluca avanzó sobre Rayados en la semifinal de la Liga MX, al ganar 3-2 en el Estadio Nemesio Diez.