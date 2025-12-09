Tigres vs Toluca se miden en la Final de la Liga MX que se jugará en el Estadio Universitario. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido programado a las 20 horas, el jueves 11 de diciembre.
Tigres vs Toluca: Pronóstico de la Final de ida de la Liga MX
Tigres necesita salir con ventaja de la Final de ida de la Liga MX sobre Toluca, y el pronóstico es que los felinos ganarán con marcador de 2-1 para buscar el campeonato en la cancha de los Diablos Rojos.
Tigres vs Toluca: Posibles alineaciones de la Final de ida de la Liga MX
Tigres llega en gran momento a la Final de la Liga MX, y con esta posible alineación buscará tomar ventaja sobre Toluca en el partido de ida.
Portero
- Nahuel Guzmán
Defensas
- Jesús Garza
- Joaquim
- Jesús Angulo
- Marco Farfán
Mediocampistas
- Fernando Gorriarán
- Rómulo
- Diego Lainez
- Juan Brunetta
Delanteros
- Ángel Correa
- André-Pierre Gignac
Toluca buscará con esta posible alineación salir con un buen resultado del partido de ida de la Final de la Liga MX, ante Tigres.
Portero
- Hugo González
Defensas
- Diego Barbosa
- Federico Pereira
- Everardo del Villar
- Santiago Simón
- Jesús Gallardo
Mediocampistas
- Marcel Ruiz
- Franco Romero
- Nico Castro
- Helinho
Delantero
- Paulinho
Tigres vs Toluca: A qué hora y dónde ver la Final de idaa de Liga MX
A las 20 horas, tiempo del centro de México, Tigres vs Toluca abren la serie de la Final de la Liga MX.
Las plataformas ViX Premium, TUDN y las señales de los canal 5 y 7 transmitirán el partido Tigres vs Toluca, en la ida de la Final de la Liga MX.
- Partido: Tigres vs Toluca
- Fase: Partido de ida de la Final de la Liga MX
- Fecha: Jueves 11 de diciembre de 2025
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Canales 5, 7, ViX Premium y TUDN
¿Cómo llegaron Tigres y Toluca a la Final de la Liga MX?
Tigres eliminó a Cruz Azul en la semifinal de la Liga MX después de empatar 2-2 en el marcador global, para citarse con Toluca en la Final.
La mejor posición en la tabla de general de la Liga MX, le dio el pase a la Final de la Liga MX a Tigres sobre Cruz Azul.
Toluca avanzó sobre Rayados en la semifinal de la Liga MX, al ganar 3-2 en el Estadio Nemesio Diez.