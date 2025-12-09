Tigres vs Toluca se miden en la Final de la Liga MX que se jugará en el Estadio Universitario. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido programado a las 20 horas, el jueves 11 de diciembre.

Tigres vs Toluca: Pronóstico de la Final de ida de la Liga MX

Tigres necesita salir con ventaja de la Final de ida de la Liga MX sobre Toluca, y el pronóstico es que los felinos ganarán con marcador de 2-1 para buscar el campeonato en la cancha de los Diablos Rojos.

Tigres vs Toluca: Posibles alineaciones de la Final de ida de la Liga MX

Tigres llega en gran momento a la Final de la Liga MX, y con esta posible alineación buscará tomar ventaja sobre Toluca en el partido de ida.

Portero

Nahuel Guzmán

Defensas

Jesús Garza

Joaquim

Jesús Angulo

Marco Farfán

Mediocampistas

Fernando Gorriarán

Rómulo

Diego Lainez

Juan Brunetta

Delanteros

Ángel Correa

André-Pierre Gignac

Toluca buscará con esta posible alineación salir con un buen resultado del partido de ida de la Final de la Liga MX, ante Tigres.

Portero

Hugo González

Defensas

Diego Barbosa

Federico Pereira

Everardo del Villar

Santiago Simón

Jesús Gallardo

Mediocampistas

Marcel Ruiz

Franco Romero

Nico Castro

Helinho

Delantero

Paulinho

Tigres vs Toluca: A qué hora y dónde ver la Final de idaa de Liga MX

A las 20 horas, tiempo del centro de México, Tigres vs Toluca abren la serie de la Final de la Liga MX.

Las plataformas ViX Premium, TUDN y las señales de los canal 5 y 7 transmitirán el partido Tigres vs Toluca, en la ida de la Final de la Liga MX.

Partido: Tigres vs Toluca

Fase: Partido de ida de la Final de la Liga MX

Fecha: Jueves 11 de diciembre de 2025

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canales 5, 7, ViX Premium y TUDN

¿Cómo llegaron Tigres y Toluca a la Final de la Liga MX?

Tigres eliminó a Cruz Azul en la semifinal de la Liga MX después de empatar 2-2 en el marcador global, para citarse con Toluca en la Final.

La mejor posición en la tabla de general de la Liga MX, le dio el pase a la Final de la Liga MX a Tigres sobre Cruz Azul.

Toluca avanzó sobre Rayados en la semifinal de la Liga MX, al ganar 3-2 en el Estadio Nemesio Diez.