El streamer Ibai Llanos se burla de Memo Ochoa por llegar al Mundial 2026.

Al igual que cierto sector de la afición mexicana, la participación del portero Guillermo Ochoa en su sexto Mundial ha sido cuestionada por Ibai Llanos.

Así se burló Ibai Llanos de Memo Ochoa por llegar al Mundial 2026

Vía redes, Ibai preguntó por qué Memo Ochoa disputará un edición más de la Copa del Mundo de la FIFA.

En tono de burla, Ibai Llanos aseguró que estaba sorprendido al revisar los convocados a la Selección Mexicana y encontrarse que el portero era de los considerados por Javier Aguirre.

“Hoy empieza el Mundial con un México-Sudáfrica y he pensado ¿seguirá de portero Guillermo Ochoa? Un portero que llevo viéndole seis Mundiales, que lleva jugando en México 34 años. No creo que siga de portero de la selección mexicana, me imagino que se habrá retirado. Y he entrado a ver los convocados de la selección mexicana y ahí estaba este hombre, Guillermo Ochoa." Ibai Llanos

Ibai Llanos destacó que para este Mundial 2026 Memo Ochoa se convierte en el jugador más veterano.

Tan solo por debajo de Cristiano Ronaldo y el portero de Escocia, Craig Gordon.

Durante su burla, Ibai Llanos aseguró que consultó a su abuelo y que este le comentó que desde su época Memo Ochoa ya estaba de portero.

“Estaba él en 1971 parando, coño. Que no, que no es su sexto Mundial, debe ser el octavo o el noveno como mínimo”, dijo Ibai.

Incluso el creador de La Velada del Año puntualizó que Memo Ochoa es tan eterno que ya estaba convocado para el Mundial de 2030 y que sería titular.

Para matizar mensaje, Ibai resaltó que Ochoa es “un portero histórico de los Mundiales” y recordó sus atajadas contra Países Bajos en Brasil 2014.

Los cuestionamientos de Ibai sobre Memo Ochoa tuvieron respuesta del portero quien se hizo presente en el video del streamer español.

El portero mexicano puso un emoji de saludo militar y la bandera de México demostrando que siempre está dispuesto a defender la meta de la Selección.