Todavía ni empieza la Copa del Mundo y ya se prevé una revolución en la FMF, pues ha trascendido que Antonio Mohamed dejaría a Toluca y tomaría las riendas de la Selección Mexicana, mientras que Rafa Márquez pasaría al banquillo de Rayados de Monterrey.

Todo este desbarajuste sucedería después de la Copa del Mundo 2026, cuando Javier Aguirre de un paso de Selección Mexicana y deje libre el puesto de director técnico.

Aunque en un inicio se dijo que Rafael Márquez asumiría el cargo de entrenador de la Selección Mexicana, parece que en la cúpula tricolor tienen otros planes y van por el Turco como timonel.

Los planes de la Federación Mexicana de Futbol habrían cambiado y ya comenzaron a mover los hilos de la Selección Mexicana y de los equipos de la Liga MX.

¿Antonio Mohamed, nuevo DT de la Selección Mexicana? El nuevo plan de la FMF

De acuerdo a información del comunicador Pepe Hanan, la Selección Mexicana tiene un plan muy distinto al previsto cuando presentaron a Javier Aguirre como entrenador rumbo al Mundial 2026.

La fuente indicó que Antonio Mohamed sería el nuevo DT de la Selección Mexicana, Rafael Márquez dirigirá a Rayados de Monterrey “para seguir creciendo como DT de primer equipo”.

“Mientras llega el momento, el ‘Turco’ seguirá en Toluca, Torrent en Rayados, Márquez como auxiliar en la Selección Mexicana”, puntualizó el periodista mencionado y aseguró que estos movimientos se darían independientemente de los resultados del Tricolor en la Copa del Mundo 2026.

¿Cuándo debutará la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

En medio del terremoto que se espera en la Selección Mexicana, los dirigidos por Javier Aguirre están en la recta final del camino hacia el Mundial 2026 y ya conocen a sus rivales para la esperada justa.

La Selección Mexicana debutará ante Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca, duelo inaugural del Mundial 2026.

Días después se medirá a Corea del Sur en el Estadio Akron de Chivas, mientras que en el cierre de la fase de grupos se encontrarán con un rival europeo, específicamente con el ganador del Repechaje UEFA D entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.