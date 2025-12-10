Toluca y Cruz Azul, dos de las plantillas más poderosas de la Liga MX, se enfrentan en la Final del Apertura 2025. Conoce el historial, resultados y cómo llegan estos equipos al duelo por el título.

Toluca vs Tigres: Historial de Liguilla entre los equipos finalistas de la Liga MX

El dominio de Tigres sobre Toluca en la Liguilla de los torneos cortos de la Liga MX es muy claro, pero en la Final del Apertura 2025, el favorito viste de color rojo y responde al mote de Diablos Rojos.

De cara a la Final de la Liga MX, revisamos quién manda entre Toluca y Tigres en sus enfrentamientos directos en la Liguila de los torneos cortos.

Tigres domina ampliamente a Toluca en la Liguilla de los torneos cortos, pues ha vencido en 6 de 7 series a los Diablos Rojos.

Toluca vs Tigres: Resultados de Liguilla entre los equipos finalistas de la Liga MX

A continuación detallamos los resultados de las series de Liguilla entre los Tigres y los Diablos Rojos de Toluca.

Clausura 2003 – Cuartos de Final

Ida: Toluca 1-2 Tigres

Vuelta: Tigres 2-2 Toluca

Global: Tigres 4-3 Toluca

Apertura 2003 – Semifinal

Ida: Toluca 1-0 Tigres

Vuelta: Tigres 2-0 Toluca

Global: Tigres 2-1 Toluca

Apertura 2014 | Semifinal

Ida: Toluca 0-0 Tigres

Vuelta: Tigres 0-0 Toluca

Tigres avanza por mejor posición en la tabla

Apertura 2015 | Semifinal

Ida: Tigres 0-0 Toluca

Vuelta: Toluca 0-2 Tigres

Global: Tigres 2-0 Toluca

Apertura 2020 | Repechaje

Partido único: Tigres 2-1 Toluca

Clausura 2023 | Cuartos de Final

Ida: Tigres 4-1 Toluca

Vuelta: Toluca 3-1 Tigres

Global: Tigres 5-4 Toluca

Clausura 2025 | Semifinal

Ida: Tigres 1-1 Toluca

Vuelta: Toluca 3-0 Tigres

Global: Toluca 4-1 Tigres

Toluca vs Tigres: ¿Cómo llegan a la Final Liga MX 2025?

Toluca terminó como líder general de la Liga MX en el Apertura 2025, por lo que se ganó el derecho de recibir el partido de vuelta de la Final en su cancha, ante Tigres.

El FC Juárez y Rayados de Monterrey no pudieron detener el camino de Toluca en la Liguilla, para situarse en la Final por segundo torneo consecutivo, e irá por el bicampeonato de Liga MX en el 2025.

Tigres, por su parte, tuvo un gran cierre de torneo en la Liga MX, que lo llevó hasta el subliderato del Apertura 2025.

Tijuana y Cruz Azul fueron las víctimas felinas en su camino a la Final de la Liga MX.

El partido de ida de la Final de la Liga MX, se juega el jueves 11 de diciembre de 2025 en el Estadio Universitario; el domingo 14 de diciembre es la vuelta en el Nemesio Diez.