La Final de la Liga MX vivió su partido de ida en Nuevo León y toca a Tigres visitar a Toluca en la vuelta, duelo por el título el domingo 14 de diciembre. Consulta a qué hora y dónde verlo.

Partido: Toluca vs Tigres

Fase: Gran Final de la Liga MX

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: Canales 5, 7, ViX Premium, FOX One y TUDN

Final de la Liga MX 2025: A qué hora es el partido de vuelta entre Toluca y Tigres

A partir de las 19 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido de vuelta de la Final de la Liga MX, Toluca vs Tigres.

Final de la Liga MX 2025: ¿Canal y dónde ver el partido de vuelta entre Toluca y Tigres?

Las plataformas FOX One, ViX Premium, Tubi, TUDN y las señales de los canales 5 y 7 transmitirán el partido definitivo de la Final por el título de la Liga MX, Toluca vs Tigres.

Partido: Toluca vs Tigres

Fase: Gran Final de la Liga MX

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: Canales 5, 7, ViX Premium, FOX One, Tubi y TUDN

Tigres vs Toluca: ¿Cómo quedó la Final de ida de la Liga MX?

El jueves 11 de diciembre se jugó la Final de ida de la Liga MX, entre los Tigres y el Toluca en el Estadio Univeritario de Nuevo León.

Toluca llegó a la cancha de Tigres con la intención de sacar un buen resultado que le permitiera resolver la serie a su favor en la Final de ida, el domingo 14 de diciembre.

Tigres, por su parte, motivado por su buen momento, retaría al actual campeón en busca de arrebatarle la corona de la Liga MX.

Fue el equipo local el que se impuso 1-0 con un único gol de Ángel Correa, con lo que Tigres se lleva la ventaja para el duelo de vuelta.

¿Qué necesitan Toluca y Tigres para ganar el título de la Liga MX en la Final de vuelta?

Después de enfrentarse en el partido de ida de la Final de la Liga MX, te compartimos qué necesitan Toluca y Tigres para coronarse como el equipo campeón del Apertura 2025.

Toluca tiene que ganar al menos por un gol para obligar a los tiempos extras y necesita ganar por dos tantos para llevarse el campeonato. Tigres por su parte, le basta con un empate y cualquier victoria.

Toluca va por su campeonato 12 de Liga MX; mientras que Tigres acaricia la posibilidad de sumar su novena estrella.