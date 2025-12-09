Tigres vuelve a la Final de la Liga MX dos años después de ganar su título más reciente. Conoce uno a uno los campeonatos felinos en la Primera División del futbol mexicano, en el que va por su novena estrella.

Toluca será el rival de Tigres en la Final inédita del futbol mexicano que coronará al campeón del torneo Apertura 2025.

Final 2025: Títulos de Tigres en la Liga MX, uno a uno los campeonatos felinos

Tigres busca la novena estrella en su historia como parte de la Liga MX, ocho títulos que lo han convertido en una potencia del futbol mexicano.

Estos son los campeonatos que ha ganado Tigres en la Liga MX:

Temporada 1977-78 Temporada 1981-82 Apertura 2011 Apertura 2015 Apertura 2016 Apertura 2017 Clausura 2019 Clausura 2023

Los primeros títulos de Tigres en la Liga MX

Tigres fue dos veces campeón en temporadas largas de la Liga MX, ante Atlante y Pumas logró sus primeros títulos en 1977-78 y 1981-82, respectivamente.

Tigres 3-1 Pumas

Tigres 3-1 Atlante (en penaltis)

Después llegó una larga sequía de campeonatos para los Tigres, que tardó más de 20 años en volver a coronarse en la Liga MX.

La época dorada de títulos de Tigres en la Liga MX

Un cambio de modelo como club convirtió a Tigres en un equipo con una economía solvente, que poco a poco empezó a competir por el título de la Liga MX.

Sin embargo, el tercer campeonato de Tigres tardó en llegar y fue hasta el Apertura 2021 en el que los felinos pusieron otra estrella a su escudo, derrotabdo en la Final a Santos.

Tigres 4-1 Santos

Más tarde, a partir del 2016, se sumaron tres campeonatos en años seguidos para Tigres, sobre Pumas, América y Rayados. Todos en los torneos de Apertura.

Tigres 4-2 Pumas (penaltis)

Tigres 3-0 América (penaltis)

Tigres 3-2 Rayados

Los títulos más recientes de Tigres en la Liga MX

Tigres sumó sus títulos 8 y 9 en los torneos de Clausura 2019 y Clausura 2023 de la Liga MX, venciendo a León y Chivas.

Tigres 1-0 León

Tigres 3-2 Chivas

Las finales que ha perdido Tigres en la Liga MX

Seis finales de la Liga MX ha perdido Tigres en su historia, serie en la que se medirá por primera vez con Toluca.