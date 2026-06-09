Velibor “Bora” Milutinovic, exfutbolista y director técnico serbio-mexicano, es reconocido mundialmente como “el entrenador sin fronteras” por haber dirigido a cinco selecciones distintas en Copas del Mundo.

En México alcanzó su mayor éxito al conquistar la Liga con Pumas en 1981-82 y llevar al Tri a cuartos de final en el Mundial 1986.

Su capacidad para clasificar equipos y competir en torneos cortos lo convirtió en una figura única, con pasos por Costa Rica, Estados Unidos, Nigeria, China, Honduras, Jamaica e Irak.

¿Quién es Bora Milutinovic?

Velibor “Bora” Milutinovic es un exfutbolista y director técnico serbio-mexicano nacido en la entonces Yugoslavia. Tras una carrera como mediocampista en Europa y México, encontró su mayor reconocimiento en los banquillos, donde construyó una trayectoria única en el futbol mundial.

Su etapa más exitosa en México incluye el campeonato de Liga con Pumas de la UNAM en la temporada 1981-82 y la histórica actuación de la Selección Mexicana en el Mundial de 1986, cuando el Tri alcanzó los cuartos de final, igualando la mejor participación mundialista del país.

A nivel internacional dirigió selecciones como Costa Rica, Estados Unidos, Nigeria, China, Honduras, Jamaica e Irak, ganándose el apodo de “el entrenador sin fronteras” por su capacidad para adaptarse a distintas culturas futbolísticas y obtener resultados competitivos.

¿Qué edad tiene Bora Milutinovic?

Velibor Milutinovic nació el 7 de septiembre de 1944 en Bajina Basta, entonces Yugoslavia, hoy Serbia. En 2026 tiene 81 años.

¿Quién es la esposa de Bora Milutinovic?

Bora Milutinovic está casado con María Méndez, mexicana con raíces del estado de Jalisco.

¿Qué signo zodiacal es Bora Milutinovic?

Al haber nacido el 7 de septiembre, Bora Milutinovic es del signo Virgo, un signo de tierra asociado con la disciplina, la organización, el análisis y la constancia.

¿Bora Milutinovic tiene hijos?

Bora Milutinovic y su esposa, María Méndez, tienen una hija llamada Darinka, quien ha mantenido un perfil reservado lejos de los reflectores públicos.

¿Qué estudió Bora Milutinovic?

Bora Milutinović cursó estudios técnicos en Radio y Televisión e inició la carrera de Ciencias Políticas, aunque no llegó a concluirla. Su reconocimiento internacional, sin embargo, proviene de su extensa trayectoria en el futbol profesional como jugador y director técnico.

¿En qué ha trabajado Bora Milutinovic?

Bora Milutinovic es conocido mundialmente por su carrera como futbolista y, sobre todo, como entrenador de selecciones nacionales. Su capacidad para clasificar equipos a Copas del Mundo y competir con éxito en torneos cortos lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del futbol internacional.