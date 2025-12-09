Toluca de Antonio Mohamed busca repetir como monarca en la Final de la Liga MX para unirse al grupo de bicampeones en torneos cortos. Conoce uno a uno los equipos que integran esta lista exclusiva en el futbol mexicano.

Cuatro equipos de la Liga MX han sido bicampeones en la época de torneos cortos, reto que está cerca de cumplir el Toluca en la Final del Apertura 2025 contra Tigres.

Estos son los bicampeones de la Liga MX en torneos cortos:

Pumas | Clausura 2004 y Apertura 2004 León | Apertura 2013 y Clausura 2014 Atlas | Apertura 2021 y Clausura 2022 América | Apertura 2023 y Clausura 2024

Pumas fue el primer bicampeón en torneos cortos de Liga MX

Pumas fue el primer equipo en ser bicampeón en la historia de los torneos cortos de la Liga MX.

Con Hugo Sánchez como DT, Pumas fue bicampeón al ganar los títulos del Clausura 2004 y Apertura 2004, tras derrotar a Chivas y Rayados.

León ruge como el segundo bicampeón de la Liga MX en torneos cortos

León se convirtió en el segundo equipo de la Liga MX en ser bicampeón en torneos cortos, con Gustavo Matosas como su DT.

El América en el Apertura 2013 y Pachuca en el Clausura 2014, fueron vencidos por León para sumar su nombre a la lista de bicampeones en torneos cortos de la Liga MX.

Atlas acaba con sequía al ser bicampeón de la Liga MX en torneos cortos

Atlas puso fin a una sequía de 70 años sin título en Liga MX, superando a León y Pachuca en las finales del Apertura 2021 y Clausura 2022, para ser el tercer bicampeón en torneos cortos.

Diego Cocca, quien es de nuevo su DT. fue el estratega que hizo bicampeón al Atlas en la Liga MX.

América domina la Liga MX y rompe récords

América logró ser bicampeón recientemente, gracias al dominio que impuso bajo la conducción de André Jardine en la Liga MX.

Los torneos de Apertura 2023 y Clausura 2024, vieron campeón al América luego de vencer a Tigres y Cruz Azul.

Pero el América fue más allá, pues en el Clausura 2025 se convirtió en tricampeón a costa de Rayados de Monterrey.