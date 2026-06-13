Las intensas lluvias registradas este viernes 12 de junio provocaron severas inundaciones y afectaciones viales en distintas zonas del sur de CDMX, particularmente en Tlalpan y Coyoacán.

En redes sociales, vecinos del sur de CDMX documentaron calles y vehículos completamente bajo el agua, autos varados y problemas para la movilidad debido a las inundaciones de hoy.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja para estas alcaldías, detallando que las lluvias se podrían extender hasta la medianoche con granizo.

Sur de CDMX bajo el agua: lluvias dejan inundaciones en Tlalpan y Coyoacán (Captura de pantalla)

Lluvias en sur de CDMX dejan inundaciones en Tlalpan y Coyoacán; reportan afectaciones en vialidades

Videos difundidos en redes sociales muestran que las lluvias de este viernes dejaron varias vialidades bajo el agua, afectando la movilidad en importantes zonas de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.

Vecinos de Tlalpan reportaron inundaciones en Ejidos de San Pedro Mártir, donde un vehículo quedó totalmente cubierto de agua. En otras zonas, las corrientes impidieron el paso de los peatones.

Sur de CDMX bajo el agua: lluvias dejan inundaciones en Tlalpan y Coyoacán (Captura de pantalla)

También se reportó una importante acumulación de agua sobre el Viaducto Tlalpan, casi al llegar a Periférico Sur.

Se tiene que conducir con mucha precaución debido a que el líquido cubre más de la mitad de las llantas.

Sur de CDMX bajo el agua: lluvias dejan inundaciones en Tlalpan y Coyoacán (Captura de pantalla)

Por otro lado, vecinos de esta alcaldía capturaron el momento en el que los ríos de agua arrastraron dos motocicletas sobre la avenida Insurgentes Sur, a la altura de la estación Ayuntamiento del Metrobús.

Sur de CDMX bajo el agua: lluvias dejan inundaciones en Tlalpan y Coyoacán (Captura de pantalla)

Activan Alerta Roja por lluvias en Tlalpan y Coyoacán

La SGIRPC emitió una nueva alerta por lluvias en CDMX, destacando que Tlalpan y Coyoacán se mantienen en color rojo debido a la intensidad de las precipitaciones en esta demarcación.

De acuerdo con la información, el resto de las alcaldías se mantienen en Alerta Amarilla:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Cuajimalpa Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac Venustiano Carranza Xochimilco