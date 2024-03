En el partido amistoso entre el Club América y el Cruz Azul, se dio a conocer que Enrique Meza, la leyenda del futbol mexicano, está delicado de salud.

Los comentaristas del partido Club América vs Cruz Azul, mandaron mensajes de apoyo para el ex jugador y entrenador, Enrique Meza, situación que comenzó a preocupar a los fans de la Liga MX.

Enrique Meza, se retiró en 2019 como entrenador de los Tiburones Rojos de Veracruz de la Liga MX y a sus 76 años de edad, no ha vuelto a dirigir a ningún equipo.

¿Cómo está Enrique Meza de salud?

Tras la noticia de que Enrique Meza, conocido como el el Profe Meza, se encuentra delicado de salud, los fans se preocuparon por el estado de la leyenda del Cruz Azul.

Al parecer, quien dio a conocer la situación del Profe Meza fue gente cercana a él pues solo comunicaron que estaba pasando por un momento muy delicado.

Sin embargo, Tito Villa publicó en su cuenta de X que se logró comunicar con sus familiares y le dijeron que el Profe Meza está estable y que muy pronto se recuperará.

Aún no se sabe cual fue la razón por la que se enfermó el Profe Meza pero esta noticia alarmó a muchos fans que no dejaron de preocuparse por el ex futbolista.

Hoy en el juego de AME-CAZ se comentó que el Profe Enrique Meza estaba pasando por un momento delicado de salud!

Acabo de hablar con su familia y me dicen que está estable y con muchas ganas de salir adelante! 🙏

Pronta recuperación y gran abrazo para nuestro querido Enrique y… — Emanuel “Tito” Villa (@TitoVilla1982) March 24, 2024

Los grandes logros de Enrique Meza

Enrique Meza es recordado por sus grandes logros en el Cruz Azul pues la mayor parte de su carrera como futbolista la vivió ahí y en sus últimos años jugó en el Club Tigres.

En sus años como jugador, Enrique Meza, ganó seis títulos con el Cruz Azul en la época de los 70′s y una Copa de Campeones de la Concacaf.

Mientras que como entrenador, el Profe Meza logró con el Club Pachuca ser Campeón de la Copa de Campeones Concacaf y la Copa Sudamericana, además de un título nacional.