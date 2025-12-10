La Final de la Liga MX, Toluca vs Tigres, inicia en el Estadio Universitario. Conoce el calendario completo de la ida y vuelta; cuándo y a qué hora se juegan los partidos por el título.

Toluca busca su campeonato 12 en la Liga MX; mientras que Tigres sale a la conquista de su novena corona en el futbol mexicano.

Final de la Liga MX 2025: ¿Cuándo es el partido de ida entre Tigres y Toluca?

El partido de ida de la Final de la Liga MX, Tigres vs Toluca se juega el jueves 11 de diciembre en el Estadio Universitario

Los felinos, que vencieron a Cruz Azul en las semifinales, intentarán salir con la ventaja en la ida de la Final de la Liga MX sobre los Diablos Rojos.

Final de la Liga MX 2025: A qué hora es el partido de ida entre Tigres y Toluca

A las 20 horas, tiempo del centro de México, Tigres vs Toluca abren la serie de la Final de la Liga MX.

Las plataformas ViX Premium, TUDN y las señales de los canal 5 y 7 transmitirán el partido Tigres vs Toluca.

Partido: Tigres vs Toluca

Fase: Partido de ida de la Final de la Liga MX

Fecha: Jueves 11 de diciembre de 2025

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canales 5, 7, ViX Premium y TUDN

Final de la Liga MX 2025: ¿Cuándo es el partido de vuelta entre Toluca y Tigres?

Después de enfrentar el partido de ida de la Final de la Liga MX en Nuevo León, los Tigres visitarán a Toluca en la vuelta, un duelo definitivo por el título que se realizará el domingo 14 de diciembre.

Final de la Liga MX 2025: A qué hora es el partido de vuelta entre Toluca y Tigres

A partir de las 19 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido de vuelta de la Final de la Liga MX, Toluca vs Tigres.

Las plataformas ViX Premium, TUDN y las señales de los canal 5 y 7 transmitirán el partido por el título de la Liga MX.