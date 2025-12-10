La final del Apertura 2025 de la Liga MX ya tiene designado a su árbitro para el partido de ida, mismo que seguro generará polémica por su simple presencia.

De acuerdo con diversos reportes, el Gato Ortiz será el árbitro designado para el partido de ida de la final del Apertura 2025 y estará acompañado por Christian Kiabek, Michel Alejandro y Daniel Quintero.

Además, en el VAR estarán Guillermo Pacheco y Ismael Rosario para que, en caso de ser necesario, se revisen jugadas que podrían cambiar el rumbo del partido.

¿Cuáles es el historial y polémicas del árbitro para el partido de ida de la Final de la Liga MX 2025?

El Gato Ortiz se ha convertido en uno de los árbitros más polémicos de la Liga MX, pero será el encargado de impartir justicia en el partido de ida de la gran final del Apertura 2025.

Una de sus polémicas más recordadas fue en la final del Clausura 2024, cuando otorgó un penal al Club América, el cual se convertiría en el único tanto del partido y significaría el bicampeonato de las Águilas.

El árbitro mexicano también ha tenido decisiones polémicas en partidos con Tigres. Una de las más recientes fue en los cuartos de final del Clausura 2025, cuando Ortiz dio el por bueno el gol que significó la eliminación de Necaxa.

El Gato viene de pitar el partido de vuelta de los cuartos de final entre Tigres y Xolos de Tijuana, por lo que este será el segundo partido en el que imparta justicia ante los Felinos.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de ida de la Final de la Liga MX 2025?

La final de ida del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre y el árbitro será el Gato Ortiz.