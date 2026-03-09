La Cámara de Diputados alista la discusión de la reforma electoral propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral preparan una reunión extraordinaria para la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen, con el objetivo de que la reforma electoral pueda pasar posteriormente al pleno de la Cámara de Diputados.

La iniciativa con proyecto de decreto plantea reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, lo que ha generado debate entre los partidos políticos de oposición y los aliados del oficialismo.

Uno de los puntos que mantiene la discusión política es la eliminación de las listas de representación proporcional o plurinominales, con el objetivo de que los legisladores que busquen un escaño por esta vía lo hagan mediante el voto popular.

Comisiones de Diputados convocan reunión extraordinaria para discutir reforma electoral

Mediante una circular, la Cámara de Diputados convocó a una segunda reunión extraordinaria de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral.

El encuentro está programado para el martes 10 de marzo a las 18:00 horas, en el Lobby del edificio E, planta baja, del recinto legislativo.

En el documento también se especifica que la reunión será presencial, por lo que no se permitirá la participación de legisladores a distancia durante la discusión del dictamen de la reforma electoral.

Comisiones de Diputados convocan reunión extraordinaria para discutir reforma electoral (Especial)

¿Qué pasará si la reforma electoral se aprueba en comisiones?

En caso de que las comisiones logren acuerdos y aprueben el dictamen de la reforma electoral, este será turnado al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y votación.

Si obtiene la mayoría requerida, la iniciativa avanzaría en el proceso legislativo correspondiente al pleno y podría ser discutida en tribuna, analizada, votada y en su caso aprobada o no posiblemente el próximo miércoles 11 de marzo.

Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un decálogo por la democracia, el cual contempla 10 ejes principales de la reforma electoral: