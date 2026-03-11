La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, explicó que el Pleno se prepara para votar la reforma electoral.

“Habremos de ver cómo se desarrolla, pero desde lo que yo he podido constatar en términos desde dónde está dirigido, mañana mismo abriremos y cerraremos con ese tema, en términos de conclusión”. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

Añadió que este martes 10 de marzo, a las 17:00 horas, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, discutirán la iniciativa tras su llegada el 4 de marzo.

Cámara de Diputados se prepara para votar la reforma electoral

Ante la discusión en comisiones, Kenia López Rabadán adelantó que con posibilidad, la reforma electoral se vote este miércoles 11 de marzo en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Explicó que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sigue en espera de la decisión de las comisiones, previo a compartir el orden del día de este miércoles 11 de marzo.

Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Diputados también mencionó la gran posibilidad de que el dictamen no alcance las dos terceras partes, por lo que se desecharía.

Kenia López Rabadán señaló que ante las posiciones fijadas abiertamente, se ve muy difícil o casi imposible que la reforma electoral consiga la mayoría calificada, sin dar a conocer la intención de su voto.

Asimismo, resaltó que la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de mañana miércoles 11 de marzo se abriría y cerraría la reforma electoral.

Reforma electoral: Presidente de comisiones espera una discusión larga

Anteriormente, el presidente de la comisión de Reforma Política-Electoral, Víctor Hugo Lobo de Morena, adelantó que se espera una discusión larga para la reforma electoral.

Esto debido a que el diputado confirmó que esperan varias reservas de parte del resto de partidos, las cuales se verán este martes 10 de marzo.

Sin embargo, medios de comunicación apuntaron a su vez que se han calculado al menos 500 reservas los otros cinco grupos parlamentarios, aunque pedirán los argumentos.

Asimismo, Víctor Hugo Lobo refutó un argumento referente a que sólo Morena se beneficiaría con la reforma electoral, lo cual descartó, ya que siempre se ha visto la partidocracia.