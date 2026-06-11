CFE aplicará ajuste a pensiones de jubilados de confianza desde la segunda quincena de junio de 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que aplicará un nuevo ajuste a las pensiones de jubilados de confianza a partir de la segunda quincena de junio de 2026, en cumplimiento de la reforma conocida como “pensiones doradas” y tras un criterio interpretativo emitido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Mediante un comunicado, la empresa productiva del Estado explicó que dicho criterio permite establecer como límite máximo para estas pensiones el monto equivalente a la remuneración mensual de la persona titular de la Presidencia de la República, tal como lo establece la reforma constitucional.

De esta manera, las pensiones que superen ese límite serán reajustadas al salario presidencial, mientras que aquellas que se encuentren por debajo continuarán recibiendo el monto que les correspondía antes de la entrada en vigor de la reforma.

¿Cuándo pagará la CFE las pensiones ajustadas a jubilados de confianza?

La CFE señaló que el pago de las pensiones de jubilados de confianza con el nuevo ajuste comenzará a reflejarse a partir de la segunda catorcena de junio de 2026.

Asimismo, informó que durante julio de 2026 realizará un pago diferencial correspondiente a los periodos en los que la pensión fue ajustada conforme a la fracción IV del artículo 127 de la Constitución.

Este pago diferencial podría responder a distintos escenarios, entre ellos:

Ajustes retroactivos, derivados de la aplicación formal de la reforma o del criterio interpretativo emitido por la Consejería Jurídica.

Regularización de saldos, correspondiente a los días o periodos devengados antes de que entrara en vigor el nuevo esquema de cálculo de las pensiones.

¿Qué implica el criterio interpretativo aplicado a las pensiones de confianza de la CFE?

El criterio interpretativo emitido por la Consejería Jurídica busca aclarar la aplicación de la reforma constitucional que establece límites a las percepciones financiadas con recursos públicos.

Según la interpretación adoptada por la CFE, esta directriz permite cerrar vacíos legales o diferencias de interpretación que posibilitaban que algunos exfuncionarios o personal de confianza mantuvieran pensiones superiores al salario presidencial.

Con esta medida, la empresa deberá aplicar de manera inmediata los nuevos límites establecidos por la reforma, por lo que ya existe una fecha definida para el ajuste de las pensiones de confianza.