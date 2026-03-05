Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó los pasos legislativos a seguir tras la recepción de la reforma electoral, enviada por Claudia Sheinbaum.

El diputado Ricardo Monreal se reunió con los coordinadores parlamentarios este miércoles 4 de marzo con el fin de definir la ruta legislativa y el debate en torno a la reforma electoral.

Monreal adelanta los pasos legislativos de la reforma electoral (Michelle rojas)

Monreal anticipa pasos legislativos de la reforma electoral tras llegada a Cámara de Diputados

Este miércoles llegó el proyecto de la reforma electoral a la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán firmó el acuse de recibido y destacó que se busca modificar 11 artículos constitucionales.

Ante medios de comunicación, Ricardo Monreal reveló que hoy mismo iniciará la discusión de la iniciativa en las Comisiones Unidos de Puntos Constitucionales y Reforma Electoral.

Ricardo Monreal sostuvo una reunión extraordinaria con los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para fijar las pautas del debate de esta iniciativa.

El diputado de Morena adelantó que la deliberación de la reforma electoral “se dé en un nivel político adecuado, racional y respetuoso”, por lo que se debe fijar una ruta legislativa.

Monreal se reúne con grupos parlamentarios por reforma electoral (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que, hasta su envío a la Cámara de Diputados, la reforma electoral solo tenía el respaldo total de Morena, mientras que los partidos aliados aún no han definido si apoyarán la iniciativa.

Encuesta: PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación

La más reciente encuesta de MetricsMx revela que Claudia Sheinbaum mantiene un sólido respaldo ciudadano, con un 73.3% de aprobación a su gestión. Sin embargo, el estudio también muestra que los partidos aliados PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación.

La ciudadanía considera que, en temas como la reforma electoral, estos partidos han priorizado intereses propios antes que el proyecto presidencial, lo que marca un distanciamiento en la percepción pública.