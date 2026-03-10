La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum podría discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados el próximo miércoles 11 de marzo, afirmó Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva del recinto legislativo.

La legisladora señaló que, tras un análisis político y las declaraciones de diversos legisladores, esa podría ser la ruta legislativa para la iniciativa.

“Sí me parece que, haciendo un análisis político, esa sería la ruta. Así lo han comentado distintos legisladores de varios partidos políticos, incluyendo los del grupo mayoritario (...) la lógica indica que se aprobará este dictamen (...) la votación será hoy y mañana efectivamente se discutiría en el pleno” Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral serán las encargadas de leer, analizar y votar el dictamen para determinar si la reforma electoral pasa a discusión en el pleno de la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que los legisladores integrantes de dichas comisiones se reunirán este martes 10 de marzo a las 18:00 horas para dar lectura al proyecto de reforma electoral.

Morena tiene mayoría, pero no los votos suficientes para aprobar la reforma electoral

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Kenia López Rabadán dio sus primeras impresiones sobre el escenario político en torno a la votación de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La legisladora recordó que, aunque el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene mayoría en comisiones y en el pleno, no cuenta con los votos suficientes para aprobar una reforma constitucional.

Por ello, consideró que no existen condiciones claras para que la reforma electoral sea aprobada en el pleno el próximo miércoles 11 de marzo.

“¿Va a haber condiciones para que se apruebe en el pleno? Todo parece indicar que no” Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Esta situación se debe a la postura de partidos aliados del oficialismo como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), que han mostrado reservas sobre la iniciativa.

Sin el respaldo de estas fuerzas políticas, Morena no alcanzaría la mayoría calificada necesaria para aprobar la reforma electoral.

Sheinbaum descarta presiones al PVEM y al PT para aprobar la reforma electoral

Este martes 10 de marzo, durante la conferencia mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que existan presiones hacia el PVEM y el PT para respaldar su reforma electoral.

La mandataria federal subrayó que cada legislador es libre de votar la iniciativa como lo considere, aunque destacó que diversas encuestas muestran respaldo ciudadano a la propuesta.

Entre los puntos más relevantes de la reforma que apoyan los ciudadanos se encuentran: