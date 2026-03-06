La Cámara de Diputados votará en el pleno la reforma electoral este miércoles 11 de marzo tras su discusión en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Política Electoral.

Tras la circulación del dictamen, la reforma electoral tiene cinco días hábiles para su análisis y estudio en comisiones, por lo que, legalmente, tiene que pasar al pleno a más tardar el miércoles.

Cámara de Diputados votará el miércoles la reforma electoral

Las comisiones de la Cámara de Diputados votarán el martes la reforma electoral para después pasar al pleno el miércoles, sin embargo, se prevé que se deseche la iniciativa de Claudia Sheinbaum.

En comisiones, se requiere el voto a favor de la mitad más uno de los integrantes, por lo que Morena lograría aprobar la reforma electoral en comisiones, pero la traba sería en el pleno.

Victor Hugo Lobo, coordinador de la Comisión de Reforma Política Electoral, reveló que en la discusión solo se tomó en cuenta la iniciativa del Ejecutivo para no mezclarla con otras propuestas.

Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo (PT), adelantó que no apoyarán la reforma electoral, por lo que, al retirar su apoyo, la iniciativa no alcanzará la mayoría calificada.

Partido Verde señaló que iba “en sentido adverso” a la reforma electoral, por lo que no respalda la iniciativa en el pleno, dando pie a ser desechada y que no se vuelva a tratar el tema hasta dentro de un año.

Morena tiene 253 diputados en el pleno, sin embargo, tendría que alcanzar mínimo dos terceras partes para aprobar la reforma electoral; es decir que, sin el apoyo de sus aliados, la iniciativa será rechazada.