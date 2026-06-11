Mario Delgado, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dijo desconocer el motivo por el que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se siguen manifestando, porque se les ha atendido.

A la perspectiva de Mario Delgado, uno de los motivos de la huelga nacional de la CNTE es afectar el Mundial 2026 y exponer a México internacionalmente con fines políticos.

Manifestación de la CNTE en el Mundial 2026 tiene fines políticos, dice Mario Delgado

En la mañanera del pueblo del 11 de junio de 2026, Mario Delgado argumentó que tanto la SEP como la Secretaría de Gobernación (Segob) y el ISSSTE han atendido a la CNTE con cuatro mesas de diálogo por lo que no entiende el que las manifestaciones sigan.

Por ello, Delgado hizo público que el interés detrás de la CNTE para manifestarse en la inauguración del Mundial, serían fines políticos para dejar mal a México internacionalmente.

“Ayer estuvimos muchas horas con ellos y hoy decidieron tener una actividad cercana al Estadio Azteca. Entonces más bien es un interés político que los mueve en estos momentos de tratar de afectar la Copa del Mundo o la imagen de nuestro país a nivel internacional”. Mario Delgado, titular de la SEP.

Ante la especulación, dijo “no podemos estar de acuerdo” que su intención sea afectar al país, aunque sí respetan “la manifestación pacífica”.

CNTE rechaza última propuesta de la SEP, Segob e ISSSTE a sus demandas

Mario Delgado dijo que manifestación de la CNTE en el Mundial 2026 sería con “fines políticos”, pero la Coordinadora argumenta que la propuesta del gobierno federal ”no satisface".

“No se ha alcanzado el acuerdo, se han tenido cuatro mesas de diálogo (...) No satisface las demandas lo que han ofrecido”. Marcelino Hernández, secretario de la Sección 58 de la CNTE.

El maestro Marcelino Hernández, secretario de la Sección 58 de la CNTE en Zacatecas, también dijo a Azucena Uresti que esperaban que no hubiera infiltrados en su manifestación al Mundial 2026.

Asimismo, calificó que el gobierno ha intentado hacer una campaña de desprestigio sobre la CNTE y por ello, declinarán en llevar banderas con palos para evitar que les atribuyan violencia.