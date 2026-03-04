El decálogo por la democracia es la base de la reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, iniciativa que será enviada a la Cámara de Diputados este miércoles 4 de marzo.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria federal explicó los puntos centrales de su propuesta, luego de realizar ajustes a diversos artículos del proyecto.

La reforma electoral ha generado debate entre partidos de oposición y aliados, principalmente por la eliminación de las listas de representación proporcional, conocidas como plurinominales.

Se prevé que la iniciativa presidencial sea turnada a comisiones para su análisis y posteriormente al pleno para su discusión.

¿En qué consiste el decálogo por la democracia de Claudia Sheinbaum?

Tras los cambios realizados a su propuesta, la presidenta decidió detallar públicamente los 10 puntos que conforman el llamado decálogo por la democracia, el cual sustenta la reforma electoral.

Estos son los ejes principales:

Nueva elección de la representación proporcional: En la Cámara de Diputados, los 200 legisladores plurinominales ya no se definirán mediante listas preestablecidas por los partidos políticos. 100 diputaciones serían para los candidatos que hayan obtenido los mejores resultados sin ganar su distrito y los otros 100 serían electos de manera directa por la ciudadanía. En el caso del Senado, desaparecería la representación proporcional, manteniéndose únicamente la representación directa. Reducción del gasto electoral: Se propone una disminución de hasta 25% en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), así como ajustes en el financiamiento a partidos políticos y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). Mayor fiscalización de recursos: La reforma plantea fortalecer la supervisión del INE y la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para detectar recursos de procedencia ilícita, además de establecer topes más estrictos de campaña. Voto en el extranjero: Los ocho diputados que representen a los mexicanos en el extranjero serían elegidos por quienes residen fuera del país, conforme al partido que haya obtenido la mayoría correspondiente. Regulación de tiempos en radio y televisión: Se reduciría la cantidad de anuncios políticos y se prohibiría la contratación de terceros para promover candidaturas pero, se mantendrían los tiempos oficiales en radio y televisión. Regulación de Inteligencia Artificial en campañas: Los contenidos creados con Inteligencia Artificial deberán incluir un sello o marca de agua que los identifique. El INE sería el encargado de regular estos materiales para evitar desinformación o noticias falsas. Cambios en los cómputos distritales: Los cómputos distritales iniciarían el mismo día de la elección, conforme lleguen los paquetes electorales, con el objetivo de agilizar resultados. El PREP se mantendría vigente, ya que está establecido en la ley, pero el inicio inmediato de los cómputos requeriría reforma constitucional. Impulso a la democracia participativa: La ciudadanía podría decidir sobre temas relevantes en municipios y estados. Además, con el 2% de la lista nominal se podría solicitar una consulta ciudadana, bajo ciertos lineamientos y restricciones. No nepotismo: a partir del 2030 no podrán dejar en el mismo puesto un familiar en elección popular y se tendrá que esperar al periodo siguiente en caso de querer participar. No reelección: Se establece la no reelección para cargos de elección popular, como parte del fortalecimiento democrático.

Decálogo de la democracia de Sheinbaum (Especial)

Claudia Sheinbaum considera una “victoria” presentar la reforma electoral

Aunque la reforma electoral requiere mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado para su aprobación, la presidenta aseguró que el simple hecho de presentarla representa el cumplimiento de un compromiso de campaña.

“Yo estoy cumpliendo y ya depende de los diputados o del Senado si se aprueba esta reforma. Para mí es una victoria porque estoy presentando una propuesta que me pidió la gente” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La discusión de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum podría marcar uno de los debates políticos más relevantes del año, especialmente ante las diferencias entre fuerzas políticas por la eliminación de los plurinominales y los cambios al sistema de representación.