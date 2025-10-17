¿Quién es Iraís Reyes? La Diputada de Movimiento Ciudadano se pronunció en contra al impuesto a los videojuegos violentos, por lo que te damos detalles de ella como:

¿Quién es Iraís Reyes?

Iraís Virginia Reyes de la Torre es una política mexicana que actualmente ejerce como diputada federal, representando al estado de Nuevo León con el Movimiento Ciudadano (MC) en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión.

La diputada se ha hecho viral en redes sociales luego de pronunciarse en contra del impuesto aplicado a videojuegos cuyo contenido se considere violento.

¿Qué edad tiene Iraís Reyes?

De acuerdo a su currículum en el sitio de la Cámara de Diputados, Iraís Reyes nació el 12 de febrero de 1991, por lo que actualmente tiene 34 años de edad.

Iraís Reyes, Diputada del Movimiento Ciudadano (@irais_reyes / Instagram )

¿Iraís Reyes tiene pareja?

Hasta el momento, se desconoce si Iraís Reyes, diputada del Movimiento Ciudadano, tiene pareja o una relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Iraís Reyes?

Al haber nacido el 12 de febrero, la diputada Iraís Reyes pertenece al signo zodiacal de Acuario, un signo que se relaciona con el elemento aire.

Los nacidos bajo el signo de Acuario como Iraís Reyes, es decir los que nacieron entre el 20 de enero al 18 de febrero, son descritos con las siguientes características:

Innovadores y originales

Independientes

Intelectuales y lógicos

Humanitarios y sociales

Impredecibles

Distantes

Prefieren lo universal a lo individual

Iraís Reyes, Diputada del Movimiento Ciudadano (@irais_reyes / Instagram )

¿Iraís Reyes tiene hijos?

Iraís Reyes no tiene hijos.

¿Qué estudió Iraís Reyes?

De acuerdo a su currículum y página web, Iraís Reyes es abogada por el Tecnológico de Monterrey; además cuenta con una Maestría en Estado de Derecho y Desarrollo por la Universidad de Loyola Chicago.

De igual manera, la diputada del Movimiento Ciudadano, cuenta con otra Maestría en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Cuenta con Reconocimiento al Alto Rendimiento en la categoría de Liderazgo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, un reconocimiento por desempeño académico por la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales A.C.

De igual manera un Reconocimiento por desempeño académico por el Colegio de Abogados de Nuevo León A.C. y ganó la Presea “Santiago Roel Melo” por el Colegio de Abogados de Monterrey A.C.

Iraís Reyes, Diputada del Movimiento Ciudadano (@irais_reyes / Instagram )

¿En qué ha trabajado Iraís Reyes?

El currículum de Iraís Reyes revela que ha trabajando en:

En 2012 realizó Prácticas Profesionales en la Misión Permanente de México ante la Organización Mundial del Comercio.

Del 2013 al 2015 - Abogada en el despacho Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía S.C.

Editorialista invitada en el periódico El Norte

Del 2015 al 2017 - Analista Jurídica de la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública de Nuevo León.

En 2018 fue Asesora Legislativa del Grupo Parlamentario de MC en el Congreso de Nuevo León.

Del 2018 al 2021 - Coordinadora de Asesores Legislativos del Grupo Pegislativo de MC en el Congreso de Nuevo León.

Del 2020 al 2021 - Profesora de cátedra de la materia de Derecho Constitucional en el Tecnológico de Monterrey

Del 2014 al 2020 - Profesora de cátedra en la Prepa Tec Eugenio Garza Sada.

Integrante del colectivo Derecho a Gobernar.

Del 2021 al 2024 - Diputada local en la LXXVI Legislatura. Presidenta de la Comisión de Economía, Emprendimiento y Turismo. Vicepresidenta de la Comisión de Legislación.

Actualmente es Diputada Federal por Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano

Su trabajo se ha enfocado en diversas áreas, particularmente activa en la promoción de iniciativas relacionadas con el medio ambiente.

Iraís Reyes, Diputada del Movimiento Ciudadano (@irais_reyes / Instagram )

Iraís Reyes, diputada de Movimiento Ciudadano rechaza el impuesto a los videojuegos dando un discurso celebrado por gamers

El pasado 16 de octubre, tras aprobarse el impuesto del 8% a videojuegos cuyo contenido se considera violento, la diputada Iraís Reyes se presentó en la Cámara de Diputados con un control de Xbox en mano para mandar un mensaje en contra.

En el discurso que pronunció la diputada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados en contra del impuesto a los videojuegos, aseguró que “la ficción no produce delincuentes. La violencia la produce un estado que ha normalizado la impunidad”.

“Como si jugar fuera un problema de salud pública, como si la violencia de este país viniera de las consolas de videojuegos y como si los gamers fueran delincuentes. Esto solo es una excusa para recaudar. No hay evidencia que demuestre que jugar videojuegos cause violencia real. Nadie se vuelve criminal por sobrevivir al Apocalipsis en The Last Of Us” Iraís Reyes

Iraís Reyes puntualizó que, de ser el caso que los videojuegos provocan violencia, los países que más consumen este contenido -como Japón o Corea- ellos serían los más violentos.