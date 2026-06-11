Durante la conferencia mañanera de este jueves 11 de junio, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez respondió a los reclamos de las madres buscadoras asegurando que “se trabaja todos los días para localizar a los desaparecidos”.

“Comprendemos lo que representa la ausencia de un ser querido y reiteramos que el gobierno de México trabaja todos los días en coordinación con las autoridades estatales y las instituciones competentes en la localización de personas desaparecidas”. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación

La respuesta de Segob que llega, luego de que durante la noche del miércoles 10 de junio colectivos de madres buscadores realizaron una caminata en calzada de Tlalpan donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) les impidió el paso hacia el Estadio de la Ciudad de México o Estadio Banorte.

Y por lo que Rosa Icela Rodríguez refrendó que familias y colectivos de madres buscadores han sido atendidos de “manera permanente” por las autoridades de gobierno.

“Las buscadoras y colectivos han sido atendidos de manera permanente y los seguiremos atendiendo con todo nuestro esfuerzo”. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación

Segob investiga intereses ajenos en manifestación de madres buscadoras

La Segob precisó que tras la manifestación de madres buscadoras se investiga intereses ajenos a los colectivos, luego de que se detectara un apoyo de traslado desde Jalisco.

“Contamos con información que indica no sólo la presencia de los colectivos de la Ciudad de México y de Jalisco, sino que algunas personas provenientes del estado de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a esta movilización”. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación

Por lo que Rosa Icela Rodríguez dijo que ya se trabaja para conocer el origen de los apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a los colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas.

“Estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias”. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación

🔴 ¿SOLIDARIDAD DISFRAZADA?



Rosa Icela Rodríguez expresó solidaridad con las madres buscadoras que protestaron anoche en la CDMX.



Sin embargo, también informó que se investiga quién financió el traslado de un grupo de madres provenientes de Jalisco. pic.twitter.com/eSGQHwDfvA — Juan Pablo Pérez-Díaz (@perezdiazmx) June 11, 2026

Pese a manifestantes Segob garantiza que Mundial 2026 “se llevará con normalidad”

Ante el paso de manifestantes en medio del Mundial 2026, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob garantizó que “se llevará con normalidad” la cuesta deportiva, así como el acceso, seguridad y el desarrollo de las actividades para los miles de asistentes.

“Queremos ser muy claros que el Mundial va y se desarrollará con normalidad, a todas las personas que acudirán a los eventos relacionados con la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol les informamos que existen las condiciones necesarias para garantizar su acceso, seguridad y el desarrollo de las actividades programadas”. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación

Además de que dijo que se trabaja en conjunto con el Gobierno de la CDMX y las autoridades, pues Rosa Icela Rodríguez aseguró que “México está listo para recibir a miles de visitantes en nuestro país”.

“Esta es una fiesta para los amantes del fútbol, pero también una celebración, les damos la bienvenida y garantizamos nuestros compromiso para que también esta jornada se desarrolló en paz, tranquilidad y pleno derecho a los derechos de todos”. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación