Ana Érika Santana González propuso celebrar el Día del Xoloitzcuintle el 27 de octubre de cada año en el marco del Día de Muertos.

El 27 de octubre es el primer día de la ofrenda, en el cual se recibe el alma de las mascotas que murieron y nos acompañaron en vida.

La iniciativa ha generado reacciones de todos tipo, entre las que apoyan y la critican pues señala que hay temas más importantes como pensiones, salud y seguridad. Por todo ello te contamos lo que sabemos de Ana Érika Santana González:

¿Quién es Ana Érika Santana González?

¿Qué edad tiene Ana Érika Santana González?

¿Quién es el esposo de Ana Érika Santana González?

¿Qué signo zodiacal es Ana Érika Santana González?

¿Cuántos hijos tiene Ana Érika Santana González?

¿Qué estudió Ana Érika Santana González?

¿En qué ha trabajado Ana Érika Santana González?

¿Quién es Ana Érika Santana González? Diputada que propuso Día del Xoloitzcuintle (IG: erikasantana_bc)

¿Quién es Ana Érika Santana González?

Ana Érika Santana González es diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y representa a Tijuana, Baja California, como parte de la 1ra Circunscripción.

Su iniciativa más reciente es la de declarar el 27 de octubre como el Día del Xoloitzcuintle, en relación con la festividad del Día de Muertos y el primer día dedicado en la ofrenda a las mascotas muertas.

¿Quién es Ana Érika Santana González? Diputada que propuso Día del Xoloitzcuintle (IG: erikagonzalez_bc)

¿Qué edad tiene Ana Érika Santana González?

Ana Érika Santana González tiene 56 años de edad y está por cumplir 57 este mes de diciembre de 2025, ya que nació en el año de 1968.

¿Quién es el esposo de Ana Érika Santana González?

Ana Érika Santana González ha publicado fotos con su familias, se sabe que es casada y madre de familia, aunque se conocen pocos datos públicos de su esposo.

¿Qué signo zodiacal es Ana Érika Santana González?

Ana Érika Santana González es de signo zodiacal Sagitario al haber nacido un 9 de diciembre.

¿Cuántos hijos tiene Ana Érika Santana González?

Ana Érika Santana González tendría tres hijos, de acuerdo con las fotos que ella misma ha colgado en redes sociales con motivo de diversas festividades y fechas importantes.

¿Qué estudió Ana Érika Santana González?

Ana Érika Santana González es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California.

¿En qué ha trabajado Ana Érika Santana González?

Ana Érika Santana González ha trabajado en Prevención del Delito en la Procuraduría General de la República (PGR) en Baja California, así como en atención de Violencia contra las Mujeres en Tijuana, todo ello de 1992 a 1995.

Ha pasado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Encuentro Social (PES) y recientemente en PVEM.

De la misma manera ha trabajado como abogada corporativa, abogada en Notaría, directora jurídica, ventas, docente y más.

Ana Érika Santana González propone celebrar el Día del Xoloitzcuintle el 27 de octubre

Ana Érika Santana González, diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para declarar el Día del Xoloitzcuintle el 27 de octubre, mismo día que pone una ofrenda para las mascotas muertas.

La declaratoria se enmarca en el Día de Muertos debido a que en la mitología prehispánica era el perro que acompañaba a los difuntos a cruzar el Mictlán.

“El Xoloitzcuintle es un piscopompo, es decir, un ser mitológico que guía a las almas en su camino a un destino final…” Ana Érika Santana González. Diputada PVEM