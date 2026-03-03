Víctor Hugo Lobo es un político y servidor público mexicano que se desempeña como diputado federal por el partido Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión. Si quieres conocer más sobre su trayectoria y vida profesional, continúa leyendo.

¿Quién es Víctor Hugo Lobo?

Víctor Hugo Lobo Román es un político con más de 25 años de trayectoria en cargos de representación popular. Actualmente, es diputado federal por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Antes de llegar a la Cámara de Diputados federal, fue diputado local en el Congreso de la Ciudad de México y también jefe delegacional de Gustavo A. Madero en dos períodos distintos.

¿Qué edad tiene Víctor Hugo Lobo?

Víctor Hugo nació el 14 de marzo de 1969, por lo que actualmente tiene 56 años.

¿Víctor Hugo Lobo tiene esposa?

Sí, Víctor Hugo está casado con Nora del Carmen Arias Contreras, quien también es una política mexicana dentro del PRD.

Víctor Hugo Lobo, diputado federal por Morena (Ig: @ vhlobor)

¿Qué signo zodiacal es Víctor Hugo Lobo?

Al haber nacido el 14 de marzo, Hugo Lobo es Piscis, signo que se caracteriza por ser creativo, intuitivo e ingenuo.

¿Víctor Hugo Lobo tiene hijos?

No hay información sobre si Víctor Hugo Lobo tiene hijos, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué estudió Víctor Hugo Lobo?

Víctor Hugo Lobo tiene una licenciatura en Ingeniería Mecánica Eléctrica por la Universidad La Salle; además, tiene estudios en ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Víctor Hugo Lobo, diputado federal por Morena (Ig: @ vhlobor)

¿En qué ha trabajado Víctor Hugo Lobo?

Víctor Hugo Lobo cuenta con una trayectoria bastante amplia, destacando cargos como: