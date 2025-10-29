Pablo Vázquez Ahued se describe como diputado, vicecoordinador y secretario de Asuntos Legislativos de Movimiento Ciudadano en su cuenta de Instagram, plataforma donde lo encuentras como pablo_vah_.

Su visión es clara: lucha por los derechos laborales, la justicia, la paz y la libertad.

Pero ¿quién es él? En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre el diputado de Movimiento Ciudadano.

¿Quién es Pablo Vázquez Ahued?

Pablo Vázquez Ahued es diputado federal de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura por el principio de representación proporcional.

Ocupa el cargo desde el 29 de agosto de 2024 y éste concluirá el 31 de agosto de 2027.

Desde su llegada al Congreso de la Unión ha impulsado iniciativas a favor de los trabajadores, enfocándose en las siguientes áreas:

Salud

Educación

Seguridad

¿Qué edad tiene Pablo Vázquez Ahued?

Pablo Vázquez Ahued nació en Zapopan, Jalisco el 21 de agosto de 1986 por lo que actualmente tiene 39 años de edad.

¿Quién es la esposa de Pablo Vázquez Ahued?

Pablo Vázquez Ahued tiene una relación amorosa con Jocelyn Elizondo Clark, quien se describe como una mujer feminista.

¿Qué signo zodiacal es Pablo Vázquez Ahued?

A Pablo Vázquez Ahued lo rige el signo zodiacal de leo.

¿Cuántos hijos tiene Pablo Vázquez Ahued?

Al existir poca información personal de Pablo Vázquez Ahued en redes sociales, se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Pablo Vázquez Ahued?

Pablo Vázquez Ahued tiene una licenciatura en licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno. Es egresado de la Universidad de Guadalajara.

¿En qué ha trabajado Pablo Vázquez Ahued?

Pablo Vázquez Ahued funge como Coordinador de Asesores en el Senado de la República (2018 al año presente).

De 2015 al 2018 fue Coordinador de Asesores en la Cámara de Diputados.

De 2012 a 2015 fue Coordinador de Asesores en el Congreso del Estado de Jalisco

Cursos: