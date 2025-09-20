El diputado de Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, recordó una advertencia de Huberto Moreira, ex gobernador del estado de Coahuila, en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Se trató de una advertencia que Humberto Moreira lanzó en contra de su hermano Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, en el contexto de las elecciones en Hidalgo en 2022.

Pero, ¿quién es Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado de Morena que recordó un mensaje de Humberto Moreira en contra del PRI? Esto sabemos.

¿Quién es Guillermo Rafael Santiago Rodríguez?

Guillermo Rafael Santiago Rodríguez es un diputado de Morena, originario del estado de Chiapas.

Es integrante de Morena desde hace más de 10 años, cuando integró el Comité juvenil en su entidad de origen.

¿Qué edad tiene Guillermo Rafael Santiago Rodríguez?

Guillermo Rafael Santiago Rodríguez nació el 22 de julio de 1993, por lo que actualmente tiene 32 años de edad.

¿Quién es la esposa de Guillermo Rafael Santiago Rodríguez?

El diputado de Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, no se encuentra casado actualmente.

¿Cuántos hijos tiene Guillermo Rafael Santiago Rodríguez?

Se desconoce si Guillermo Rafael Santiago Rodríguez tiene hijo, toda vez que mantiene su vida personal privada.

¿Qué estudió Guillermo Rafael Santiago Rodríguez?

Guillermo Rafael Santiago Rodríguez cuenta con la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas.

¿En qué ha trabajado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez?

Guillermo Rafael Santiago Rodríguez ha desempeñado diversos cargos, entre los que resaltan:

Director General del Instituto Mexicano de la Juventud, de 2018 a 2024

Diputado federal, 2015 a 2018

Secretario de Organización del Comité Directivo Municipal de Morena en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 2012 a 2015

Guillermo Rafael Santiago Rodríguez retomó advertencia de Humberto Moreira contra el PRI

Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado de Morena, retomó en el Congreso una advertencia que lanzó Humberto Moreira contra el PRI en el año 2022.

Fue un video mensaje que Humberto Moreira publicó para advertir que “no se dejen engañar por PRI”.

Dicha advertencia de Humberto Moreira la presentó contra su hermano Rubén Moreira, y su cuñada Carolina Viggiano, previo a las elecciones en el estado de Hidalgo 2022.

<i>“Lo digo yo porque conozco perfectamente bien al esposo de la candidata y a la candidata y sé de lo que son capaces, de convertir a Hidalgo en un estado lleno de balaceras, de muertos, de ejecuciones extrajudiciales, un Estado donde se robarían la tranquilidad de todos los hidalguenses, un Estado donde se fugarían los recursos que son del pueblo. No se dejen engañar por PRI, esa gente es capaz de todo, son los reyes del fraude electoral en México. Son capaces de hacer cualquier cosa... de comprar votos, de hacer promesas sin cumplir, de comprar representantes de casilla”.</i>

Guillermo Santiago externó que dicho mensaje es muestra de que el PRI, durante varias décadas, convirtió a México en un país “rehén de sus trampas”.

El diputado de Morena aseguró que hoy en día la ciudadanía ya “le dio la espalda al PRI”, una muestra de que el PRI es el pasado oscuro de la política en México.