Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) adelanta cuáles serán las acciones para prevenir ataques como el de la escuela secundaria general número 13 de Torreón, Coahuila.

“Por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum estamos integrando un grupo de trabajo con la Consejería Jurídica, la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Educación Pública, el Centro Nacional de Inteligencia, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como con instituciones académicas para avanzar en esta ruta de prevención” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Desde la conferencia mañanera del pueblo del viernes 2 de octubre, Omar García Harfuch habló de la conformación de un grupo de trabajo que emprenderá acciones como un decreto para prevenir contenido violento en plataformas digitales.

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