Muere Ken Urker, prometido de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija

Ken Urker, prometido de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija, murió a los 34 años; de acuerdo con los reportes, el hombre fue encontrado sin vida el jueves 1 de octubre en una vivienda de Raceland, Louisiana en Estados Unidos, precisamente el día de su cumpleaños.

De acuerdo con TMZ, Gypsy Rose le envió un mensaje para felicitarlo por su cumpleaños, pero no obtuvo respuesta, por lo que un familiar acudió al domicilio y encontró a Ken Urker inconsciente.

Gypsy Rose Blanchard y Ken Urker (@kenurker / Instagram)

La Oficina del Sheriff de Lafourche Parish confirmó que los agentes recibieron una llamada alrededor de las 18:15 horas y encontraron a Ken Urker, prometido de Gypsy Rose Blanchard, muerto al llegar.

¿De qué murió Ken Urker, pareja de Gypsy Rose?

La causa de muerte de Ken Urker, pareja de Gypsy Rose Blanchard, permanece bajo investigación; Gypsy Rose declaró posteriormente a PEOPLE que cree que pudo tratarse de una aparente sobredosis.

Esto debido a que se habría encontrado una sustancia en el lugar, aunque Gypsy Rose Blanchard aseguró desconocer qué era y si el hecho fue intencional o accidental.

Gypsy Rose Blanchard (Nathan Papes / USA TODAY NETWORK via Reuters Co)

Ken Urker y Gypsy Rose Blanchard se conocieron mediante correspondencia cuando ella estaba en prisión y se comprometieron en 2018; tras separarse, retomaron su relación en 2024 y tuvieron una hija, Aurora Raina Urker, nacida en diciembre de ese año.

Tras conocer la noticia, Gypsy Rose Blanchard describió a Ken Urker como un padre amoroso y aseguró que siempre será su “hilo rojo”, también pidió privacidad para su familia durante el duelo.