La Fiscalía de Nuevo León investiga el posible multihomicidio de la familia de Cinthia Tamez, ocurrido a finales de septiembre de 2026.

De acuerdo con el fiscal Javier Flores Saldívar, la principal línea de investigación señala que Cinthia Tamez habría matado a sus tres hijos y a Leodegario Moya, su pareja, para luego quitarse la vida.

Sin embargo, se investiga si hubo participación de una tercera persona en los hechos que derivaron en el multihomicidio ocurrido en Montemorelos, Nuevo León.

Investigan multihomicidio en Montemorelos, Nuevo León; investigación señala a Cinthia Tamez

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga un posible multihomicidio-suicidio ocurrido entre el 29 y 30 de septiembre de 2026 en el Fraccionamiento Los Fresnos, Montemorelos.

Autoridades localizaron a Cinthia Tamez, de 33 años, a bordo de una camioneta Jeep Mojave roja estacionada en la calle Del Sabino, con una herida de bala en la cabeza.

Junto a ella, se encontraba su hijo Gustavo, de 2 años y 8 meses, con una lesión por arma de fuego en el tórax.

Luego de identificar a Cinthia Tamez, las autoridades entraron a su domicilio, localizado a unas 3 cuadras de distancia, donde encontraron a sus hijos Christian y Bruno, de 12 y 11 años, sin vida y con heridas de bala.

Multihomicidio en Nuevo León habría sido cometido por Cinthia Tamez (Cinthia Tamez/Facebook)

Además de Leodegario Moya, su pareja, quien también fue asesinado dentro del domicilio.

De acuerdo con el fiscal de Nuevo León, el multihomicidio habría sido perpetrado con una pistola automática calibre 38 que le habría sido regalada a Cinthia días antes del multihomicidio de su familia.

Multihomicidio en Nuevo León habría sido perpetrado por Cinthia Tamez

Durante la noche del 29 y la madrugada del 30 de septiembre ocurrió el multihomicidio de la familia de Cinthia Tamez, presuntamente perpetrado por la mujer.

De acuerdo con los primeros informes, Cinthia habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas con Leodegario Moya durante la noche y en algún punto, comenzaron a discutir.

El fiscal de Nuevo León señaló que se cree que Cinthia Abigaíl Tamez Rivera esperó a que su pareja se quedara dormida para luego dispararle.

Sin embargo, los disparos habrían provocado que sus hijos, Bruno y Christian, bajaran a la sala, donde también les habría disparado.

Luego, Cinthia habría tomado a su hijo menor, Gustavo, para abordar su camioneta.

Sin embargo, luego de avanzar algunos metros, le habría disparado al menor para luego quitarse la vida.