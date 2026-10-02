El capitán de corbeta en retiro Miguel Ángel Solano Ruíz, identificado como “Capitán Sol” en investigaciones de huachicol fiscal, fue de tenido en Zapopan, Jalisco, informó la Secretaría de Marina (Semar).

“Se realizó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel N, alias “Sol” y/o “Mike”, quien contaba con una órden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos” Semar

La Semar informó de la detención la madrugada de este 2 de octubre por el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

El caso en el que es vinculado es el de huachicol fiscal de los hermanos Farías Laguna, investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Detienen al “Capitán Sol”; lo buscaban desde 2025

La detención del “Capitán sol” fue realizada por la Marina en coordinación con otras instituciones del Gabinete de Seguridad.

Participaron en la investigación y detención la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La orden de aprehensión para la captura del “Capitán Sol” se emitió desde el 19 de agosto de 2025.

El “Capitán Sol”, clave importante de la red de huachicol fiscal de los hermanos Farías Laguna

Al “Capitán Sol” se le señala de haber fungido como operador logístico y reclutador para la red de huachicol fiscal en adunas de Altamira, Tampico y Guaymas.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que el “Capitán Sol” recibió al menos 79 depósitos por alrededor de cinco millones de pesos entre 2020 y 2024.

El abogado de los hermanos Farías Laguna, Epigmenio Mendieta, ha señalado la necesidad de las declaraciones no solo de Rafael Ojeda Durán y otros políticos, sino del llamado “Capitán Sol”.