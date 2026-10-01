Elisa Lemus Cano es una gestora cultural, artista visual y académica mexicana que actualmente se desempeña como directora del Complejo Cultural Los Pinos.

Antes de asumir este cargo, desarrolló proyectos de producción y educación artística, realizó exposiciones y trabajó como docente universitaria.

¿Quién es Elisa Lemus Cano?

Elisa Lemus Cano es una especialista en producción y gestión cultural con experiencia como artista visual, docente y funcionaria del sector cultural.

Su trabajo artístico ha incluido proyectos de intervención en espacios de la Ciudad de México, exposiciones individuales y propuestas relacionadas con la construcción de experiencias sociales.

En 2015 presentó Ejercicios para saltar al vacío en el Museo del Ex-Convento de Tepoztlán, Morelos.

Elisa Lemus Cano (Facebook | Cultura Colima)

¿Cuántos años tiene Elisa Lemus Cano?

No se encontró una fuente oficial que confirme la fecha de nacimiento de Elisa Lemus Cano.

¿Quién es la pareja de Elisa Lemus Cano?

No se encontró información que confirme la identidad de la pareja de Elisa Lemus Cano.

¿Elisa Lemus Cano tiene hijos?

Se desconoce si Elisa Lemus Cano tiene hijos, cuántos serían o cuáles son sus nombres.

¿Qué estudió Elisa Lemus Cano?

Elisa Lemus Cano tiene una maestría en Producción Artística por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cursada en el programa MaPA de la Facultad de Artes.

Obtuvo el grado con mención honorífica y formó parte de la primera generación de este programa. Durante esa etapa desarrolló la exposición Ejercicios para saltar al vacío, presentada en el Museo del Ex-Convento de Tepoztlán.

Además de su formación en producción artística, ha desarrollado actividades relacionadas con la educación y la investigación dentro del ámbito cultural.

¿En qué ha trabajado Elisa Lemus Cano?

Antes de incorporarse a la administración cultural federal, Elisa Lemus Cano desarrolló una trayectoria como artista visual y docente en la Universidad Iberoamericana.

Entre sus proyectos estuvo el desarrollo de contenidos para los Talleres de Arte Contemporáneo (T.A.C.O.) entre 2014 y 2015.

En la Secretaría de Cultura pasó a ocupar un puesto de dirección de área dentro de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural.

Como directora de Los Pinos, ha participado en la organización y presentación de actividades como Los Estados en Los Pinos.