La protesta de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) contra el Felipe Calderón escaló este miércoles con actos de vandalismo en el Centro Cultural Los Pinos, donde fue decapitada una estatua de bronce del expanista.

Extrabajadores de Luz y Fuerza cortan la cabeza a estatua de Felipe Calderón en Los Pinos (Mark Sanchez/ChilangoReport)

La movilización ocurrió en el contexto del rechazo que distintos grupos mantienen por la extinción de la empresa pública en 2009, una decisión que dejó sin empleo a 44 mil de trabajadores.

Además de manifestarse en Los Pinos, los inconformes también realizaron protestas durante la participación de Felipe Calderón en un foro celebrado en la Ciudad de México.

Extrabajadores de Luz y Fuerza cortan la cabeza a estatua de Felipe Calderón en Los Pinos (Angeles Pillado/SDP Noticias )

Extrabajadores de Luz y Fuerza también protestaron en foro encabezado por Felipe Calderón ​​

Además de cortar la cabeza de la estatua de Felipe Calderón en Los Pinos, los extrabajadores de Luz y Fuerza también protestaron este mismo día en el Foro América Libre, el cual fue encabezado por el expresidente.

Luego de que extrabajadores de Luz y Fuerza se dieron cita a las afueras del Hotel Marquis Reforma, ubicado sobre Paseo de la Reforma donde con pancartas y reclamos protestaron en contra de la participación de Felipe Calderón.

Durante la protesta, extrabajadores de Luz y Fuerza recordaron “el mal que fue Felipe Calderón” no solo para ellos, pues también rememoraron episodios durante el gobierno del expresidente, como el incendio de la Guardería ABC y el cierre de Mexicana de Aviación.

La estatua de bronce de Felipe Calderón a la que le fue cortada la cabeza por extrabajadores de Luz y Fuerza, es la misma que ha permanecido en el suelo desde la madrugada del 25 de julio de 2025, debido al colapso de un árbol provocado por fuertes lluvias.