Las fechas para las comparecencias de los secretarios del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo por la Glosa del Segundo Informe de Gobierno todavía están por definirse, informó Raúl Bolaños-Cacho Cué.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados señaló que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) continúa con las conversaciones entre los coordinadores parlamentarios para establecer el calendario de las comparecencias.

“Estamos viendo los acuerdos entre las y los coordinadores. Hace rato tuvimos una reunión, donde seguramente el próximo lunes que haya reunión de la Junta de Coordinación Política, ya habrá un calendario donde establezcan las comparecencias de los distintos integrantes del Ejecutivo, ya sea en el Pleno, en la Junta de Coordinación Política o en las comisiones” Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

¿Cuándo definirán las fechas de las comparecencias por la Glosa?

Raúl Bolaños-Cacho Cué estimó que el próximo lunes 21 de septiembre podría darse a conocer el calendario con las fechas de las comparecencias de los integrantes del Ejecutivo federal por la Glosa del Segundo Informe.

Hasta el momento, los grupos parlamentarios y la Mesa Directiva continúan con la definición de los funcionarios que serán llamados a comparecer ante los legisladores.

¿Cuándo comenzarían las comparecencias por la Glosa del Segundo Informe?

En reportes previos, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, informó que las comparecencias comenzarían a finales de septiembre y se extenderían hasta noviembre, antes de la aprobación del Presupuesto de Egresos.

Aunque no se estableció una fecha fija para el inicio de las comparecencias, esta previsión coincide con lo señalado por Raúl Bolaños-Cacho Cué, quien indicó que podrían comenzar durante septiembre.

¿Cómo serán las comparecencias de los secretarios?

De acuerdo con los reportes, las reuniones con los secretarios podrían realizarse ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en comisiones legislativas o ante la propia Junta de Coordinación Política, dependiendo del tema y del funcionario convocado.

El calendario definitivo de las comparecencias por la Glosa del Segundo Informe de Claudia Sheinbaum se dará a conocer una vez que concluyan los acuerdos entre los grupos parlamentarios.