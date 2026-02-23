Antonio Morales Díaz, alcalde de Tapalpa, confirmó que El Mecho, abatido el 22 de febrero durante un operativo en Jalisco, se ocultaba a cinco kilómetros de la cabecera municipal.

En entrevista con López-Dóriga, el alcalde Antonio Morales Díaz negó que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, tuviera una casa en Tapalpa, pero confirmó que se ocultaba a 5 km.

FGR confirma identidad de El Mencho tras abatimiento en Jalisco (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

El alcalde de Tapalpa, Antonio Morales Díaz, detalló que el lugar donde se ocultaba El Mencho se encontraba a 5 km de la cabecera municipal, cerca de un campo de golf del Country Club.

Antonio Morales Díaz detalló que esa zona se caracteriza por ser un complejo de cabañas y casas de campo, algunas habitadas y otras que son rentadas para el entretenimiento.

Según el alcalde, El Mencho, líder del CJNG, pudo haber acudido a ese lugar para pasar un par de días, aprovechando que Tapalpa es un destino turístico con gran afluencia de visitantes donde muchas personas pasan desapercibidas.

Respecto al operativo en Tapalpa que derivó en la muerte de El Mencho, el alcalde Antonio Morales Díaz dijo que no había sido notificado, sino que se enteró al escuchar las detonaciones y helicópteros.