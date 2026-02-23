En redes sociales se está viralizando un video de un elemento de la Guardia Nacional que sobrevivió al enfrentamiento en Tonalá que resultó con la muerte de El Mencho.

Las imágenes han generado un fuerte impacto entre usuarios, pues además de ser muy gráficas muestran el balazo en la cara que sufrió durante el operativo en Jalisco de este domingo.

Sobrevive elemento de la Guardia Nacional en operativo contra El Mencho

El video fue grabado por el sobreviviente quien está acompañado por más elementos de la Guardia Nacional.

“Se me quedó aquí la ojiva, ¿viste?“, dice el soldado con una bala atravesando el labio inferior de su boca.

Ejército Mexicano en Michoacán. (Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro / Juan José Estrada Serafín)

Posteriormente voltea la cámara y muestra su mano ensangrentada, pero sin mayor daño que el de la cara.

En redes sociales los usuarios han otorgado el título de “héroe nacional” al sobreviviente de la Guardia Nacional por su valor al frente.

La identidad de este elemento continúa siendo desconocida. Sin embargo, continúan circulando imágenes que muestran los estragos generados este domingo por la muerte de El Mencho.

Secuelas en Jalisco y el resto de México tras la muerte de El Mencho

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional mostraron las secuelas del enfrentamiento ocurrido el 22 de febrero contra el CJNG, tras el operativo donde fue abatido su líder.

Las imágenes difundidas revelan carreteras bloqueadas, vehículos calcinados y zonas acordonadas por fuerzas federales, evidenciando la magnitud de los hechos violentos registrados después del despliegue militar.

Según la Secretaría de la Defensa Nacional, durante los enfrentamientos murieron siete integrantes del CJNG y varios elementos del Ejército Mexicano resultaron heridos en las acciones de seguridad.

Tras confirmarse el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se reportaron bloqueos y quema de vehículos en al menos siete estados del país.

Las fuerzas federales desplegaron operativos para liberar vialidades, retirar unidades incendiadas y reforzar vigilancia en puntos de riesgo, manteniendo presencia militar para garantizar la seguridad de la población.